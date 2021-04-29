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UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Gökkaya, din, dil, renk ve ırk ayrımı yapmaksızın kardeşlik sevgisinin önemine dikkat çekti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Gökkaya, insan hayatında önemli bir yere sahip olan kardeşliği anlamak ve önemini vurgulamak amacıyla, her yıl 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Kardeşlik Haftası’nın kutlandığını belirterek, “Kardeş kelimesi aynı anne babadan doğmuş çocuklar arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılsa da birbirine değer veren ve ortak bağı olan kişiler içinde de kullanılıyor” dedi.

29 Nisan 2021 Perşembe 12:12
UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Gökkaya, din, dil, renk ve ırk ayrımı yapmaksızın kardeşlik sevgisinin önemine dikkat çekti
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İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğin akla sahip olmak olduğunu aktaran Gökkaya, “Akla uygun hareket etmek insani erdemi beraberinde getirmektedir. Kardeşliğin önemini kavrayabilmek, kardeşlik sevgisini barındırabilmek ve buna göre hareket etmek de insanı erdemli kılan davranışlardandır” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Gökkaya, kardeşlik kavramı içerisinde din, dil, renk ve ırk ayrımı yapmaksızın her insana iyi davranmak, kendimizle eş görmek, anlayışlı ve hoşgörülü olmak gibi insan olmanın gerektirdiklerini kapsadığını dile getirerek, ayrıca birbirine destek çıkıp hem yanında hem de arkasında durmanın, karındaş olunmasa bile aynı özveriyle sevmenin kardeşlik duygusunun önemli bir işlevi olduğuna işaret etti.

Kıbrıs halkının arada kan bağı olmamasına rağmen kardeşlik duygusunu yaşayan erdemli bir topluluk olarak yüzyıllar boyunca birçok millete kucak açtığını aktaran Gökkaya, “Kıbrıs insanı birçok millete ve kültüre ev sahipliği yapmış, alçak gönüllü, sıcakkanlı ve kardeşlik sevgisini içinde barındırmaktadır” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Gökkaya açıklamasında, kardeşlik duygusunu tüm Dünya insanlarına din, dil, ırk ayrımı gözetmeden yansıtan KKTC’nin diğer ülkelere de örnek olmasını ve tüm insanlığın kardeşlik sevgisinden hiçbir koşulda vazgeçmeyerek barış içerisinde yaşaması temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kardeşlik Sevgisi
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