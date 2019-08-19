UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Bolayır’ın “Benim Adım Kıbrıs II” Adlı Kitabı Yayımlandı

Kıbrıs sorununa ve Kıbrıs’taki iki toplumun sosyal yaşamına yakın ilgi duyan UKÜ’lü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Bolayır, 2014 yılında “Benim Adım Kıbrıs” adlı kitabın ilkini yayımlamıştı. Bolayır, 2019 yılında kitabın devam niteliğinde olan “Benim Adım Kıbrıs II” adlı eserini kaleme alarak, Kıbrıs adası, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumları ile Kıbrıs sorununun tarihini irdeledi.

Doç. Dr. Kemal Bolayır, “Benim Adım Kıbrıs II” adlı kitabında adanın son 500 yıllık tarihinden kesitleri, Kıbrıslılardaki aşırı duygusal görüşlerin etkileri ve yaşanmış olayları tarafsız bir dille okuyucuya aktardı.

Kitabın değişik yerlerinde Rum/Türk düşünür ve yazarlarının görüşlerini içeren alıntılar, referans ve değerlendirmeler bulunduğunu dile getiren Doç. Dr. Bolayır, “Ayrıca kitapta bugüne kadar gelinen süreçte her iki toplum arasında yaşanılan olumsuz olayların nedenleri de tarafsızlık ilkesiyle verilmiştir” dedi.

Doç. Dr. Kemal Bolayır’ın Benim Adım Kıbrıs II adlı kitabında 1955 yılından sonraki 20 yılı dikkate alarak, günümüze kadar gelen sürede yaşananlar ele alınmıştır