UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Ayhan Dağ yaz aylarında dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti

Sıcakların etkisi ile su ve mineral kaybı yaşandığını aktaran Dağ, “Buna bağlı olarak sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Özellikle kronik hastalığı olan kişiler, 65 yaş üzeri yaşlılar, küçük çocuklar ve hamileler sıcaklık değişikliklerinden daha fazla etkileniyorlar” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Dağ, yaz aylarında bireylerin gereksinimlerine uygun beş besin grubuna dikkat çekerek, “Sebzeler, meyveler, süt ve ürünleri, tahıllar, et ve et grubu besinlerden (kurubaklagil, tavuk, balık, yağlı tohumlar) yeterli miktarlarda tüketilmesi önemlidir” dedi.

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu hatırlatmasında bulunan Dağ, “Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine taze sıkılmış meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Dağ, yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılması tavsiyesinde bulunarak, “Yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalı, yemekleri pişirirken haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır” önerisinde bulundu.

Yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinin tüketimini artırmanın önemine işaret eden Dağ, günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Dağ, basit karbonhidrat olan ve kan şekerini hızla yükselten ya da hızlı düşüren saf şeker ile şekerli besinler yerine tam buğday ekmeği, makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyleyerek, “Enerjisi yüksek şerbetli hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları, dondurma gibi tatlıların tercih edilmeli” dedi.

ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımının önemli olduğunu dile getiren Dağ, bu nedenle, her gün en az 2-2,5 litre su içilmesini tavsiye etti.

Dağ, besin zehirlenmeleri konusunda da dikkat çekerek, “Açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulan potansiyel riskli besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) oda ısısında bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi süreçlerinde hijyen kurallarına özen gösterilmelidir” şeklinde konuştu.