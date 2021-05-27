banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapalı turizm merhem olmadı
Kapalı turizm merhem olmadı
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
Akıncı için tehdit ortadan kalktı mı?
Akıncı için tehdit ortadan kalktı...
Bir numara olmanın yolu
Bir numara olmanın yolu
banner376

UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Ayhan Dağ yaz aylarında dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Dağ Yaz aylarının gelmesi ile birlikte sıcaklık artışına bağlı olarak vücut ısısının da artığını belirterek, Yaz aylarında sağlığın korunması ve geliştirilmesi için yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

27 Mayıs 2021 Perşembe 15:45
UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Ayhan Dağ yaz aylarında dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti
banner337

Sıcakların etkisi ile su ve mineral kaybı yaşandığını aktaran Dağ, “Buna bağlı olarak sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Özellikle kronik hastalığı olan kişiler, 65 yaş üzeri yaşlılar, küçük çocuklar ve hamileler sıcaklık değişikliklerinden daha fazla etkileniyorlar” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Dağ, yaz aylarında bireylerin gereksinimlerine uygun beş besin grubuna dikkat çekerek, “Sebzeler, meyveler, süt ve ürünleri, tahıllar, et ve et grubu besinlerden (kurubaklagil, tavuk, balık, yağlı tohumlar) yeterli miktarlarda tüketilmesi önemlidir” dedi.

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu hatırlatmasında bulunan Dağ, “Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine taze sıkılmış meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir” şeklinde konuştu.

banner341
Doç. Dr. Dağ, yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılması tavsiyesinde bulunarak, “Yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalı, yemekleri pişirirken haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır” önerisinde bulundu.

Yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinin tüketimini artırmanın önemine işaret eden Dağ, günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Dağ, basit karbonhidrat olan ve kan şekerini hızla yükselten ya da hızlı düşüren saf şeker ile şekerli besinler yerine tam buğday ekmeği, makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyleyerek, “Enerjisi yüksek şerbetli hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları, dondurma gibi tatlıların tercih edilmeli” dedi.

ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımının önemli olduğunu dile getiren Dağ, bu nedenle, her gün en az 2-2,5 litre su içilmesini tavsiye etti.

Dağ, besin zehirlenmeleri konusunda da dikkat çekerek, “Açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulan potansiyel riskli besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) oda ısısında bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi süreçlerinde hijyen kurallarına özen gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Yaz Aylarında Dengeli Beslenme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytin Karikatürleri Yarışması web sayfası güncellendi
Zeytin Karikatürleri Yarışması web sayfası güncellendi
Kısa Öykü Yarışması başvuruları Pazartesi sona erecek
Kısa Öykü Yarışması başvuruları Pazartesi sona erecek
Lefkoşa-Girne anayolunun Boğaz kavşağında trafik yarın tek şeritten verilecek
Lefkoşa-Girne anayolunun Boğaz kavşağında trafik yarın tek şeritten verilecek
Kamusen, tüp gaza yapılan zammın geri alınmasını istedi
Kamusen, tüp gaza yapılan zammın geri alınmasını istedi
Erhürman Meclis'te Kutlu Adalı cinayeti hakkında konuştu
Erhürman Meclis'te Kutlu Adalı cinayeti hakkında konuştu
GAÜ’nün KKTC’ye özel sınavsız %90 burs fırsatı için başvurular başladı
GAÜ’nün KKTC’ye özel sınavsız %90 burs fırsatı için başvurular başladı
Girne Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi işbirliğiyle Boğaz Piknik Alanı’nı temizledi
Girne Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi işbirliğiyle Boğaz Piknik Alanı’nı temizledi
DP Genel Sekreteri Özcafer, KKTC İstatistik Kurumu heyetini kabul etti
DP Genel Sekreteri Özcafer, KKTC İstatistik Kurumu heyetini kabul etti
CTP Heyeti, TBMM KKTC Dostluk Grubu’nu kabul etti
CTP Heyeti, TBMM KKTC Dostluk Grubu’nu kabul etti
Dünyaca Ünlü Müzisyen Kölsch, St. Hilarion Kalesi’nde seyircisiz konser verecek
Dünyaca Ünlü Müzisyen Kölsch, St. Hilarion Kalesi’nde seyircisiz konser verecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim