UKÜ’den Dünya Tiyatro Günü açıklaması

Dünya Tiyatro Günü’nün, 1961'de Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) tarafından başlatıldığını vurgulayan Karadağ, şunları söyledi: “Her yıl 27 Mart'ta ITI Merkezleri ve uluslararası tiyatro topluluğu tarafından kutlanmaktadır”.

Prof. Dr. Karadağ, bu vesileyle çeşitli ulusal ve uluslararası tiyatro etkinlikleri düzenlendiğini belirterek, bunlardan en önemlilerinden birinin ITI'nin daveti üzerine dünya çapında tanınan bir yetkin kişinin Tiyatro ve Barış Kültürü izleğine ilişkin düşüncelerini paylaştığı Dünya Tiyatro Günü İletisi’nin dolaşımı olduğunu kaydetti.

İlk Dünya Tiyatro Günü mesajının 1962 yılında ünlü tiyatro insanı Jean Cocteau tarafından yazıldığını anımsatan Karadağ, “O tarihten bu yana, her yıl 27 Mart'ta (Paris'teki 1962 "Uluslar Tiyatrosu" sezonunun açılış tarihi), Dünya Tiyatro Günü, pek çok ve çeşitli şekillerde ITI Merkezleri tarafından ayrıca tiyatrolar, tiyatro uzmanları, tiyatro severler, tiyatro üniversiteleri, akademiler ve okullar tarafından da kutlanır” dedi.

Dekan Karadağ, içinde bulunduğumuz bulaşı sürecini hatırlatarak, bu yılki kutlama ve etkinliklerin dijital ortamlarda gerçekleştirilmesinin yaygın bir olasılık olarak görüldüğünü de ifade etti.

Her yıl tiyatrodaki seçkin bir kişi veya başka bir alandan tiyatroya gönül vermiş, emeği geçmiş bir kişinin tiyatro ve uluslararası tiyatro evreni üzerine düşüncelerini paylaşmaya davet edildiğini dile getiren Karadağ, “Uluslararası Mesaj olarak bilinen metin, 50'den fazla dile çevrilmiş, dünya çapında tiyatro gösterilerinden önce on binlerce seyirci için okunmuş ve yüzlerce günlük gazetede basılmıştır. Görsel-işitsel alandaki tiyatro insanları, iletiyi beş kıtanın her köşesindeki dinleyicilere ileten yüzden fazla radyo ve televizyon istasyonuyla paylaşmaktadır” şeklinde konuştu.