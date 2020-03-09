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UKÜ’den Coronavirus hakkında bilgilendirme toplantısı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), öğrenci ve çalışanlarına yönelik tüm Dünya gündeminde yer alan Coronavirüs hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

UKÜ’den Coronavirus hakkında bilgilendirme toplantısı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), öğrenci ve çalışanlarına yönelik tüm Dünya gündeminde yer alan Coronavirüs hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

09 Mart 2020 Pazartesi 17:13
UKÜ’den Coronavirus hakkında bilgilendirme toplantısı
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), öğrenci ve çalışanlarına yönelik tüm Dünya gündeminde yer alan Coronavirüs hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. 

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin ilk oturumu öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilirken, öğleden sonra düzenlenen oturumda ise çalışanlara yönelik bilgilendirme yapıldı.  

Bilgilendirme, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr Ayşe Seyer ile Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar tarafından hem İngilizce hem de Türkçe olarak gerçekleştirildi.  

Etkinlikte konuşan Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer yeni bir virüs ve yeni bir salgınla karşı karşıya olunduğunu belirterek şu an paniğe kapılmadan virüse karsı alınması gereken önlemlerin gerekliliğine dikkat çekti.  

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UKÜ olarak sağlık makamları ile işbirliği içinde olduklarının altını çizen Seyer, böylesi bir bilgilendirme ile öğrenci ve çalışanları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Yrd. Doç. Dr. Seyer, COVID-19’un belirtileri, güncel vaka sayısı, ölüm oranı, bulaşma yolları, korunma yolları ve olası bir şüpheli vaka olması durumunda neler yapılabileceği konusunda bilgi vererek, “Maske kullanımı, el ve solunum hijyeninin önemi, özellikle detaylı şekilde ele alınmış ve bu konularda sık yapılan yanlışlar üzerinde durulmuştur” dedi.

Üniversite yönetiminin bu çerçevede aldığı önlemler konusunda da bilgi veren Seyer, kampüs içerisinde şüpheli vaka görülmesi durumunda izlenecek yol ve irtibata geçilecek telefon numaralarının katılımcılarla paylaşıldığını, bilgilendirici broşür dağıtıldığını ve otobüslerde gerekli önlemlerin alındığının altını çizdi.  

Etkinlikle konuşan Yrd. Doç. Dr. Çınar ise birçok ülkeyi etkileyen yeni Coronavirüs salgınının ülkemizde henüz bulunmamasına rağmen halkın bilimsel verilere dayalı doğru bilgiler edinmesinin önemine dikkat çekerek, “Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabilmemiz adına korku içeren öğelerden kaçınıp, hastalığın semptomlarından korunabilmek için yapabileceklerimiz hakkında doğru bilgi edinmek yarar sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

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