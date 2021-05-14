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UKÜ’de yeni nesil eğitim ve öğretmenin değişen rolü tartışıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen “Yeni Nesil Eğitim ve Öğretmenin Değişen Rolü” başlıklı etkinlikte Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Salih Sarpten eğitim sistemi ve yeni nesil öğretmen rolleri hakkında konuştu.

14 Mayıs 2021 Cuma 10:56
UKÜ’de yeni nesil eğitim ve öğretmenin değişen rolü tartışıldı
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Bugün var olan mesleklerin bazılarının 15 yıl önce mevcut olmadıklarını ya da henüz isimlerinin bilinmediğini aktaran Sarpten, 15 yıl sonra öne çıkacak mesleklerin neler olacağını hayal bile edemeyeceğimize dikkat çekti.

Sarpten, bugün okullarda verilen eğitimin çizgileri çizilmiş basmakalıp bir geleceğe değil, tarifini bile yapmadığımız bir gelecek için olduğunu kaydetti.

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Endüstri 4.0, Toplum 5.0 kavramlarının çağdaş eğitim sistemlerinin temel konusu olduğunu kaydeden Sarpten, “Makinelerin birbirine öğrettiği, bilişimin, kodlamanın, yapay zekanın olmazsa olmaz olduğu bir çağdayız. Geleneksel eğitim anlayışındaki müfredatlar, eğitim-öğretim uygulamaları tek düze, sıkıcı ve çağdan çok uzakta kalıyor” ifadesini kullandı.

Sarpten, Dünya Ekonomik Formu tarafından 2018 yılında hazırlanan Mesleklerin Gelişim Raporu’na gönderme yaparak, “Raporda bugünkü okul öğrencilerinin %68’i gelecekte, henüz var olmayan işleri yapıyor olacak tespiti yer alıyor” şeklinde konuştu.

Eğitim sisteminin en önemli unsurunun öğretmen olduğunu hatırlatan Sarpten, “En iyi ders kitabını, en iyi programı, en iyi okulu da yapsanız her şey öğretmeniniz kadar iyidir” dedi.

Daha açık bir ifadeyle öğretmenin sistemdeki rolünün vazgeçilmez ve hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Sarpten, “Bu nedenle de hem teknolojinin içine doğan yeni neslin eğitim yapısını hem de bu yapının içindeki öğretmenin değişenin rolünü iyi anlamak, planlamaları buna göre yapmak gelişimin olmazsa olmazıdır” bilgisini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Nesil Eğitim
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