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UKÜ’de yapay zeka sistemlerinin eczacılık alanında uygulamaları irdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ‘Yapay Zeka Sistemlerin Eczacılık Alanında Uygulamaları’ başlıklı seminerde ABD’de yaşayan akademisyen ve ilaç üretimi danışmanı Dr. Metin Çelik bir konuşma gerçekleştirdi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 13:28
UKÜ’de yapay zeka sistemlerinin eczacılık alanında uygulamaları irdelendi
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Covid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte, Çelik özellikle 21. yüzyılda ilaç endüstrisinde yaşanan gelişmeler hakkında paylaşımda bulundu.

Dr. Çelik 21. yüzyıla başlandığında ilaç endüstrisinin hayallerin ötesinde bilimsel, teknolojik ve karmaşık bir döneme girdiğini söyleyerek, “İlaç biliminin gelecekteki başarısı ilaç bilim insanlarının hızla değişen teknolojiye ne derece adapte olacağı ile ilişkilidir” ifadesini kullandı.

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Bu teknolojiler arasında sürekli ilaç üretimi, 4,0-temelli üretim konseptlerinin yerleşmesi ve ilaca ait ‘Tasarımda Kalite’ ve ‘İşlem Analitik Teknolojisi’ gibi katı yönetmelikler bulunduğuna dikkat çeken Çelik, “Yeni teknolojilerin kullanılmasında yapay zeka uygulamaları birçok ilaç firmasının başarısında başlıca destek ve hatta yaşamsal özellikte olacak” şeklinde konuştu.

Dr. Çelik “Bu süreçte ilaç ürünü ve üretiminin geliştirilmesi, yeni ilaç şekillerinin oluşturulması, yönetmelik hazırlanması ve ilaç konusundaki diğer alanlarda yapay zekâya bağlı sistemlerin farkındalığı ve kullanımı ile uygulamalar hızla artacak” dedi.

ABD’de geçmişte ve günümüzde çokuluslu farklı firmalar için gerçekleştirdiği yapay zekâ sistem projelerinden örnekler de veren Çelik, farklı disiplinlerden seminere katılan akademisyen ve eczacılık öğrencilerinin vizyonlarına katkıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Yapay Zeka SistemleriEczacılık
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