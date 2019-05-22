UKÜ’de “Twinnet Seminer Serileri” Gerçekleştirildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Avrupa Eczacılık Öğrencileri Birliği (EPSA) üyesi olan UKÜ Eczacılık Fakültesi Kulübü ile UKÜ Eczacılık Öğrencileri Birliği (CIUPSA) tarafından Twinnet, EPSA üyeleri arasındaki bilgi alışverişi, kültür paylaşımı ve tecrübe transferine olanak tanıyan “Twinnet Seminer Serileri” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Seminerin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri, Twinnet gibi kısa veya uzun vadeli değişim programlarının önemine vurgu yaparak, öğrencilerin kültürel çeşitlilik ve akademik gelişim açısından bu durumu fırsata çevirmelerini tavsiye etti. Nadiri, öğrencilerin yeni kültürler ve farklı akademisyenlerden yeni bir şeyler öğrenilmesinin önemine dikkat çekerek, küresel pazarda rekabet edebilmek için önemli bir katma değer olacağını açıkladı.

UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günay Sarıyar ise Twinnet, EPSA üyeleri arasındaki alışverişi kültür, bilgi ve tecrübe transferine olanak tanıyan bir değişim programı olduğunu açıkladı. Sarıyar, UKÜ öğrencilerinin işbirliğiyle kurulan UKÜ Eczacılık Öğrencileri Birliği’nin (CIUPSA) Kıbrıs’taki ilk EPSA üyesi olduğunu da hatırlatarak, “EPSA seçimlerinde oy kullanma hakkına tüm adada sadece UKÜ Eczacılık Fakültesi sahiptir. Dolayısıyla üniversitemizi Avrupa Eczacılık Öğrencileri Birliği'ndeki ana resmi temsilcisi yapmaktadır” dedi.



EPSA TWINNET projesi kapsamında konuşan Prof. Dr. Sarıyar daha sonra “Tıbbi Bitki Çayları”nın tedavi edici özellikleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte, Prof. Dr. Mümtaz İşcan akciğer kanseri hastalarında CYP ve GST polimorfizmlerinin klinik sonuçları, Prof. Dr. Hakan Zengil, biyolojik ritimlerin sürelerini ele alarak “Kronobiyoloji ve Kronomedik” konusunda, Prof. Dr. Mehmet Koyuncu da Kıbrıs Orkideleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. Övgü İşbilen ise Kıbrıs adasında bulunan endemik Allium türlerinin antikanser etkilerinden bahsetti.

CIUPSA Twinnet Koordinatörü Shad Noori, EPSA’da 37 farklı ülkeden 160 bini aşkın öğrenci kayıtlarının bulunduğu belirterek, topluluğun Avrupa’daki eczacılık öğrencileri ile iletişimi güçlendirmek olduğunu açıkladı. Noori, “Bu hareketlilik projesinde, farklı ülkelerden gelen bir grup öğrenci ile kendi aralarında değişim yapıyor ve birbirlerini ziyaret ediyor. Twinnet size kültürler arası farkındalığı öğreterek, sorumluluk almayı ve bir projeyi planlama ve yönetmeyi öğretiyor” dedi.

EPSA TWINNET projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs’a gelen Polanya Wroclaw Üniversitesi’nden 6 eczacılık öğrencisi UKÜ’de çeşitli seminerlere katılarak, adada kültürel ziyaretler yapma fırsatı buldu.



