UKÜ’de TEBGK ve Spor Eczacılığı konuşuldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi, öğrencilerinin eczacılık mesleği ve pratikteki değişik eczacılık uygulamaları hakkında bilgilenmeleri amacıyla “Spor ve Eczacılık” adlı seminer düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Türk Eczacılar Birliği Gençlik Kurulu (TEBGK) Başkanı Tutku Çetin, öğrencilere kurul hakkında bilgi vererek, Türkiye Eczacılar Birliği’nin gençlere açılan bir kolu olduğunu açıkladı. Çetin, TEBGK’nin eczacılık öğrencilerini çeşitli aktivitelerle bir araya getiren bir komisyon olduğunu belirterek, dünyanın her yanından değişik düşünce ve kültürlerin birlikte tartışılabileceği bir zemin yaratmak amacıyla yola çıktıklarını kaydetti. Çetin, “Eczacılık öğrencilerinin çalışmalarını ve eğitim ilgilerini desteklemek, ulusal-uluslararası işbirliğini sağlamak, eczacılık öğrencileri arasında bir iletişim köprüsü oluşturmak istiyoruz” dedi.

TEBGK İç İlişkiler Koordinatörü ve İletişim Sorumlusu Hande Nur Güler ise spor eczacılığı hakkında konuşarak, doping etkili veya yasaklı maddelere dikkat çekti. Güler, sporcular tarafından dopingin başarıya kestirme yoldan ulaşmak için tercih edildiğini belirterek, kendilerini fizyolojik olarak geliştirmek gibi amaçlarda kullanıldığını vurguladı. Takviyeler hakkındaki doğru bilinen yanlışlardan da bahseden Hande Güler, eczacıların bu tür ürünlerin satışlarında dikkat etmesi gereken noktalar bulunduğunu belirtti. Güler, bu tür maddelerin eczanelerden kolayca temin edilebildiğini belirterek, eczacıların bu konuda daha bilinçli olarak dopingle mücadelede yetkin olması gerektiğini de açıkladı.

UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan, düzenlenen etkinlikte amaçlarının öğrencilere eczacılık alanında farklı bakış açıları kazandırmak olduğunu belirterek, spor eczacılığına her geçen gün eczacılar, öğrenciler ve diğer sağlık mensupları tarafından gösterilen ilgi ve talebin artarak devam ettiğini açıkladı. Volkan, “Öğrencilerimizi hem TEBGK hem de eczacılık alanının bir diğer dalı olan spor eczacılığı hakkında bilgilendirildi” dedi.