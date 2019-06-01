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UKÜ’de Strateji Oyunları ve Strateji Konferansı’nın ikincisi düzenlendi

UKÜ’de Strateji Oyunları ve Strateji Konferansı’nın ikincisi düzenlendi

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:15
UKÜ’de Strateji Oyunları ve Strateji Konferansı’nın ikincisi düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü ve İşletme Kulübü tarafından “İkinci Strateji Oyunları ve Konferansı” adlı etkinlik düzenlendi.

Konferansta konuşmacı olarak Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği (İŞAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Dengiz Kürşat, Özerlat Kahve Direktörü İlke Özerlat ve İlkay M. Genç LTD Genel Müdürü Mustafa Genç yer alırken, konferansın moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Tarık Atan üstlendi.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuncer Tokol etkinliğin açılışında girişimcilik kültürü ve ruhunun önemine değinerek, küresel ekonomide ortaya çıkan en önemli kavramın yoğun rekabet olduğunu kaydetti. Üretilen ürünlerin küresel pazarda yer alması için müşteri bulunması gerektiğini belirten Tokol, KKTC’nin 2018-19 ekonomik rekabet raporuna göre rekabet skorunun 140 ülke arasında 89'uncu olduğunu açıkladı.

UKÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve İşletme Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Ayşen Berberoğlu küreselleşen ve rekabet ortamının iyice arttığı bir dünyada teorik bilginin yanında pratik bilginin olması gerektiğini açıkladı. Berberoğlu, etkinlik sayesinde öğrencilerin düşünce yapılarını geliştirmek, iş ortamıyla ilişkilerini artırmak ve sorumluluk alabilmelerini sağlamak istediklerini aktardı.

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Dengiz Kürşat, öğrencilere kariyer hayatı hakkında bilgi vererek, Kıbrıs’ta iş hayatına 2003 yılında REMAX’ın ilk Franchise’ını adaya getirerek başladığını belirtti. Kürşat, daha sonra ise kendi markasını oluşturmak istediğini bu nedenle ada şartları ve piyasa beklentilerini göz önünde tutarak Avertiss’i yarattığını açıkladı. İş hayatında başarılı olmak için girişimci ve profesyonel olmanın önemine değinen Kürşat, öğrencilere hayallerinin peşinden gitmelerini öğütledi.  

İlke Özerlat’ta kendi girişimcilik serüvenini öğrencilerle paylaşarak, ilk önce avukatlık mesleğini icra ettiğini, daha sonra ise aile şirketi olan Özerlat Kahve’de yerini aldığını açıkladı. İlke Özerlat,  Özerlat Kahve’nin 1917 yılından beri üretildiğini hatırlatarak, şirket hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında Londralılara Türk kahvesini ilk tattıran firmanın kendileri olduğunu aktaran Özerlat, böylece şirketin yeni nesil bir kahvecilik anlayışı ile uluslararası pazardaki yerini aldığını açıkladı.

Mustafa Genç ise öğrencilere aile şirketleri olan Genç Yapı LTD’in 1959’dan günümüze gelişim ve değişim serüvenlerinden bahsetti. Üniversite hayatı hakkında da bilgi veren Genç, eğitiminin ilk yılında sunum yapmaktan çekindiğini anımsatarak, çalışkanlığı ve azmi ile bu sorunu yendiğini açıkladı. Genç, ayrıca öğrencilere farklı kültürlerden insanlarla ilişki kurmalarını öğütleyerek, sosyal olmalarını, büyük adım atmalarını ama aynı zamanda gerçekçi olmalarını, kendi bilgi ve beceriline yönelik girişimlerde bulunmalarını tavsiye etti.

Anahtar Kelimeler:
Ukü Strateji Oyunları
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