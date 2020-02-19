UKÜ’de SSCI Dergilerinde Yayınlanabilir Araştırmalar konusunda seminer verildi

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Güney Florida Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Faizan Ali SSCI dergilerinde yayınlanabilir araştırmalar konusunda bilgi verdi.

Yayınlanabilir araştırmalarda konunun önemli olduğunu ifade eden Ali, akademik araştırmalarda yayınlanmış literatür çalışmalarından bağımsız özgün konular bulmak için endüstriyel toplantılara katılınabileceğini ya da sosyal medyadan fikir edinilebileceğini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Ali ayrıca her derginin farklı bir yazım formatı bulunduğunu da dile getirerek, araştırmacının çalışmasını sunma aşamasında bu konuya önem vermesi gerektiğini söyledi.

Daha önce birçok kez yapılmış olmasına rağmen, halen daha araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Ali, “Söz konusu konunun önceden işlenmiş olmasına rağmen siz daha büyük ve daha iyi yapabilirsiniz” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Ali, literatürde aynı anda incelenmemiş farklı çalışmalardaki değişkenlerin veya fikirlerin birleştirilebileceğini belirterek, “Tartışmalı veya karşı konulmaz bir şey yapın” ifadesini kullandı.

Yayınlanabilir araştırmalar konusunda herhangi bir kısa yolun bulunmadığını sözlerine ekleyen Ali, “Sabırlı olun, düzenli ve sıkı çalışın, asla vazgeçmeyin” dedi.