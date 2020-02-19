banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119196
ALTIN
313.978
DOLAR
6.0829
STERLİN
7.8743
EURO
6.5622
Tek kaybeden DAÜ olacak
Tek kaybeden DAÜ olacak
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu yoklamalarını kim/ler yaptırıyor?
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu...
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya

UKÜ’de SSCI Dergilerinde Yayınlanabilir Araştırmalar konusunda seminer verildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından akademisyenlere ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik “SSCI Dergilerinde Yayınlanabilir Araştırmalar Hazırlamak” konusunda seminer düzenlendi.

UKÜ’de SSCI Dergilerinde Yayınlanabilir Araştırmalar konusunda seminer verildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından akademisyenlere ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik “SSCI Dergilerinde Yayınlanabilir Araştırmalar Hazırlamak” konusunda seminer düzenlendi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 17:52
UKÜ’de SSCI Dergilerinde Yayınlanabilir Araştırmalar konusunda seminer verildi
banner337

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Güney Florida Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Faizan Ali SSCI dergilerinde yayınlanabilir araştırmalar konusunda bilgi verdi.

Yayınlanabilir araştırmalarda konunun önemli olduğunu ifade eden Ali, akademik araştırmalarda yayınlanmış literatür çalışmalarından bağımsız özgün konular bulmak için endüstriyel toplantılara katılınabileceğini ya da sosyal medyadan fikir edinilebileceğini kaydetti.    

banner317
Yrd. Doç. Dr. Ali ayrıca her derginin farklı bir yazım formatı bulunduğunu da dile getirerek, araştırmacının çalışmasını sunma aşamasında bu konuya önem vermesi gerektiğini söyledi.

Daha önce birçok kez yapılmış olmasına rağmen, halen daha araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Ali, “Söz konusu konunun önceden işlenmiş olmasına rağmen siz daha büyük ve daha iyi yapabilirsiniz” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Ali, literatürde aynı anda incelenmemiş farklı çalışmalardaki değişkenlerin veya fikirlerin birleştirilebileceğini belirterek, “Tartışmalı veya karşı konulmaz bir şey yapın” ifadesini kullandı.

Yayınlanabilir araştırmalar konusunda herhangi bir kısa yolun bulunmadığını sözlerine ekleyen Ali, “Sabırlı olun, düzenli ve sıkı çalışın, asla vazgeçmeyin” dedi.

banner335
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketiciler Derneği, Ürün Güvenliği Denetimlerinin Yetersiz Olduğunu Savundu
Tüketiciler Derneği, Ürün Güvenliği Denetimlerinin Yetersiz Olduğunu Savundu
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği açıkladı: “İlaçlara yüzde 12.1 zam yapıldı“
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği açıkladı: “İlaçlara yüzde 12.1 zam yapıldı“
Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği’nden Panel
Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği’nden Panel
Bağımsızlık Yolu Dünya Emekçi Kadınlar Günü İçin İkinci Toplantıyı Düzenliyor
Bağımsızlık Yolu Dünya Emekçi Kadınlar Günü İçin İkinci Toplantıyı Düzenliyor
LAÜ öğrencileri “Arkadaşım İnsan ” projesi kapsamında hayvan barınağına bağış yaptı
LAÜ öğrencileri “Arkadaşım İnsan ” projesi kapsamında hayvan barınağına bağış yaptı
Çocukluk Çağı Kanserleri Konulu Eğitimler Devam Ediyor
Çocukluk Çağı Kanserleri Konulu Eğitimler Devam Ediyor
Sinal; “Bağımlılıkta aile ve arkadaş unsuru çok önemlidir”
Sinal; “Bağımlılıkta aile ve arkadaş unsuru çok önemlidir”
Büyükoğlu: “Başkanlık sistemine geçilmesi ülkeyi seçim psikolojisinden çıkarır”
Büyükoğlu: “Başkanlık sistemine geçilmesi ülkeyi seçim psikolojisinden çıkarır”
İtü Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde “bilim Diplomasisi” Konuşmaları Semineri Düzenleniyor
İtü Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde “bilim Diplomasisi” Konuşmaları Semineri Düzenleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim