UKÜ’de Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı öğrenci kayıtları başladı

UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Afet Arkut, sosyal hizmetin, insanların sorun çözmede güçlendirilmeleri ve desteklenmeleri yoluyla; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini arttırmayı hedefleyen bir meslek olduğunu belirterek, son yıllarda sosyal sorunların artışıyla birlikte sosyal hizmete olan ihtiyacın da giderek arttığını kaydetti.

Bu bağlamda bireyin, ailenin ve toplumun değerlerini korumak ve araştırmacı, yenilikçi, girişimci, bireysel ve toplumsal sorunlara duyarlı sosyal hizmet uzmanları yetiştirmek amacıyla Sosyal Hizmet yüksek lisans programını açtıklarına dikkat çekerek, 2019-2020 Bahar dönemi itibari öğrenci kabulüne başlayacaklarının da altını çizdi.

Yrd. Doç. Dr. Arkut, programın Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylanmış olduğunu da dile getirerek, program için UKÜ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsüne şahsen yada online olarak başvuru yapılabileceğini de ifade etti.

UKÜ Sosyal Hizmet bölümünün yüksek lisans programında, İngilizce dilinde eğitim verildiğinin altını çizen Arkut, bu programdan mezun olanların sosyal refah hizmetleri kapsamında topluma hizmet veren ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektör kurum ve kuruluşlarında ya da sivil toplum örgütlerinde çalışabileceklerini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Arkut, program mezunlarının aynı zamanda üniversitelerin sosyal hizmet bölümü akademik kadrolarına başvurarak, akademik kariyer yapma şansı da elde edebileceklerini sözlerine ekledi.