UKÜ’de siyasette kadının rolüne dikkat çekildi

Covid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleşen etkinlikte konuşan Dr. Refik-Rogers, kadınların siyasette önemli bir rol aldıklarına işaret ederek, “Nüfusun yarısını oluşturan kadınların siyasetteki yeri oldukça önemlidir. Her konuda erkekler kadar söz söyleme hakkına ve yetisine sahip olan kadın siyasetçiler, özellikle, sağlık ya da kadın, çocuk ve LGBTI hakları gibi sosyal içerikli konulardaki yasaların geçirilmesinde önemli roller oynuyorlar” ifadesini kullandı.

Bu nedenden dolayı parlamentoda kadın temsilinin arttırılmasının oldukça önemli bir husus olduğunu dile getiren Refik-Rogers, kadınların siyasi alana katılmasının teşvik edilmesinin gerekliliğine de dikkat çekti ve en son yapılan genel seçimde rekor sayıda kadın milletvekilinin seçilmesinde kadın kotasının önemli rol oynadığının altını çizdi.

Dr. Refik-Rogers, 2018 KKTC genel seçimlerinde Milletvekili olarak meclise girdiğini anımsatarak, sağlık alanında çalışan bir uzman olarak KKTC’de kamusal sağlık hizmetlerinde iyileştirilmeler yapılması gerektiğini düşündüğünü ve bu değişikliklere yardımcı olmak için siyasete girdiğini ifade etti.

Siyasetin değişiklik yapmak için iyi bir araç olduğunu aktaran Refik-Rogers, “Başlangıçta bir değişim yaratma adına sivil toplum örgütlerinde de yer aldım. Ancak gerçek bir değişim yaratmak istiyorsanız, daha düzenleyici ya da karar verici bir pozisyonda olmanız gerekiyor” dedi.