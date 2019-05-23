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UKÜ’de İnşaat Mühendisliği haftası kapsamında seminerler gerçekleştirildi

UKÜ’de İnşaat Mühendisliği haftası kapsamında seminerler gerçekleştirildi

23 Mayıs 2019 Perşembe 20:07
UKÜ’de İnşaat Mühendisliği haftası kapsamında seminerler gerçekleştirildi

UKÜ’de İnşaat Mühendisliği haftası kapsamında seminerler gerçekleştirildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve İnşaat Kulübü tarafından öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı koymak amacıyla “İnşaat Mühendisliği Haftası” kapsamında seminerler ve teknik geziler düzenlendi.

İki gün süren etkinliklerin ilk gününde konuşmacı olarak yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Arayıcı, “Yapı Bilgi Modellemesi” konusunda, inşaat sektörünün dijital dönüşümüne değindi. Arayıcı, öğrencilere Türkiye ve dünyada da yeni yeni kullanılmaya başlanan BIM uygulamasından bahsederek, BIM uygulamaları ve inşaat sektörünün dönüşümü hakkında bilgi verdi. Yapı bilgi modellemesinin geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında konuşan Prof. Dr. Arayıcı, BIM ile 4 veya 5 D modelleme yapılarak, proje dâhilinde oluşabilecek hataların veya eksikliklerin giderilebildiğini açıkladı.

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Seminer sonrasında öğrencilere inşaat sırasındaki saha uygulaması hakkında bilgi vermek için Girne’de yapımı devam eden bir AVM’ye teknik gezi düzenlendi.

Etkinliklerin ikinci gününde ise “Derin Temel Uygulamaları” konusunda Zetaş Teknik Ofis Müdürü Yüksek Mühendis Önder Akçakal, baret temel derin temel uygulamalarına değinerek, bu uygulamayı fore kazıklardan ayıran özellikler hakkında açıklamada bulundu. Akçakal, baret kesit ölçüleri kullanılan kazı ekipmanlarının boyutlarına göre değişiklik gösterdiğini belirterek, derin temel uygulamalarında zemin özelliklerinin önemli olduğunu vurguladı. Zemin ile ilgili gerekli hesapların yanı sıra zemin – yapı ilişkisini göz önünde bulundurularak temel tasarımının yapılması gerektiğine dikkat çeken Akçakal, baret temel uygulamalarının tasarım ve yapım aşamalarında inşaat sahasının, zemin yapısının ve jeolojik durumunun belirlenmesi için detaylı etüt çalışmalarının yapılması gerektiğini de ekledi.

UKÜ mezunlarından İsmail Hakkı Cevahir ise “Köprü Yapımında Saha Uygulamaları” konusunda açıklama yaparak, özellikle yol ve köprü yapımı konularında yaptığı saha çalışmalarından bahsetti. Cevahir, köprü yapımında mühendisliğin önemini vurgulayarak, öğrencilere mühendislik uygulamalarında sorun çözücü ve bilimsel süreç becerilerini takip etmeleri tavsiyesinde bulundu. İnşaat sektöründe sayıların ve derecelerin önemine değinen Cevahir, çalışma sırasında dikkat ve duyarlılığın çok önemli olduğunu kaydetti.

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