UKÜ’de genç yaşta kariyer yapabilmenin kuralları konuşuldu 

Covid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikte Kızıltaç, turizmin birçok alanında çalıştığını ve kendi restoranını henüz 17 yaşında iken açtığını belirtti.

Şef Kızıltaç, mesleğine babasının tavsiyesi üzerine 14-15 yaşlarında lisede seçtiği bölüm üzerine başladığını dile getirerek, “Turizmin birçok kolunda çalıştım. Açtığım restoran sayesinde mutfakta tecrübe kazanmaya başladım” dedi.

Gastronomi kavramının bilinmediği dönemlerde kendini bir anda aşçılık okurken bulduğunu dile getiren Kızıltaç, restoranını kaybetmesinin kendi geleceği ve kariyeri için dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Şef Kızıltaç, başarının ve başarısızlığın her zaman birbirini tamamlayan iki olgu olduğuna dikkat çekerek, “Genç şef adaylarının hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerekiyor. Başarı sağlayabilmek için kendilerine mutlaka bir hedef koymaları önemli. Hiç yılmadan ve usanmadan hedeflerine ulaşabilmek adına uğraş vermeliler” şeklinde konuştu.



Kızıltaç, bütün iş kollarında olduğu gibi mutfak şefi olabilmek için de disiplinli bir çalışmanın önemine dikkat çekerek, kariyerin en başındaki basamağını oluşturan olgunun disiplin olduğunu vurguladı.

UKÜ’lü genç şef adaylarıyla meslek hayatı boyunca birçok zorlukla karşılaştığını da dile getiren Kızıltaç, “Özellikle işi bilmeyen işletmecilerle anlaşmak zor olacaktır. Bizim ülkemizde genellikle işletmeciler parası olduğu için bir restoran açarlar ama iş ile ilgili tecrübeleri yetersizdir. Ayrıca bizim meslekte uzun saatler çalışmak gerekiyor. Özel hayatınıza pek vakit ayıramıyorsunuz” ifadesini kullandı.

Kızıltaç, genç şef adaylarının özellikle kendi öz mutfaklarına, değerlerine ve kültürlerine de sahip çıkmaları gerektiğini aktararak, “Yurt dışında kariyer yapmış olsalar bile mutlaka kendi kültürlerine de hâkim olmaları önemli” dedi.

