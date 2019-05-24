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UKÜ’de “Eczacılık Günü” kutlandı

UKÜ’de “Eczacılık Günü” kutlandı

24 Mayıs 2019 Cuma 15:29
UKÜ’de “Eczacılık Günü” kutlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikle eczacılığın 180’inci yıldönümü kutlandı. 

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UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günay Sarıyar etkinliğin açılışında, fakülte hakkında bilgi vererek, programın multidisipliner bir eğitim anlayışına sahip olduğunu kaydetti. Eczacılık Fakültesi’nin giderek büyüdüğünü aktaran Prof. Dr. Sarıyar, geçen yıl açılan Farmakognozi alanında yüksek lisans derecesinde seneye ilk mezunlarını vereceklerini belirtti. Sarıyar, Farmasötik Bilimler alanında Doktora programı açtıklarını da bildirerek, programın eğitim dilinin İngilizce olduğunu ve 2019 yılının sonbaharından itibaren hem ulusal hem de uluslararası öğrencilerin kayıt yaptırabileceklerini açıkladı.  

Prof. Dr. Sarıyar, fakülte olarak ulusal ve uluslararası eczane birlikleriyle güçlü işbirliklerine önem verdiklerini aktararak, Avrupa Eczacı Öğrencileri Birliği (EPSA) tarafından mecliste tek oy kullanma hakkının ada genelinde sadece UKÜ Eczacılık Öğrencileri Birliği’ne (CIUPSA) verildiğine dikkat çekti. Programa Nijerya Eczacılar Konseyi tarafından akreditasyon verildiğini de sözlerine ekleyen Sarıyar, ayrıca Eczacılık Fakültesi’nin University of Rome-Tor Vergata ile yapılan anlaşma gereği eczacılık öğrencilerine çift diploma ile mezun olma fırsatı sunduklarını da kaydetti.

Etkinlikte konuşan KKTC İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Dr. Eczacı Ayşe Gökyiğit, 14 Mayıs 1839 yılında ilk eczacılık okulunun İstanbul’da açıldığını hatırlatarak, o tarihten itibaren eczacılık mesleğinin bilimsel standartlara göre bağımsız bir disiplin olarak uygulanmaya başlandığını açıkladı. Eczacılık Günü’nün eczacılar açısından önemli olduğunu aktaran Gökyiğit, eczacıların mesleklerini tanıtmaya ve savunmaya teşvik ederek, farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

Prof. Dr. İlker Kanzık ise orjinal ve jenerik ilaçların üretimleri ile üretimin farklı aşamalarında ilaç firmaları tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eczacıların ilaç endüstrisindeki kariyerleri hakkında da konuşan Kanzık, ilaçların biyoyararlanım ve biyoeşdeğerliliğinin yanı sıra farmakokinetik ile farmakodinamik etkilerinin insan bedeni üzerindeki etkilerinden de bahsetti. Prof. Dr. Kanzık, ilaç ruhsatlandırması için gerekli izinlerin alındığı ulusal ve uluslararası kuruluşlara değinerek, ilaçların piyasa onayı alabilmesi için sağlık bakanlığı tarafından alması gereken izin ve onaylar bulunduğuna dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Ukü Eczacılık Günü
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