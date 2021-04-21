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UKÜ’de eczacılar için kariyer olanakları tartışıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerine yönelik ‘Eczacılar için Kariyer Olanakları’ başlıklı çevrimiçi seminer gerçekleştirildi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 11:30
UKÜ’de eczacılar için kariyer olanakları tartışıldı
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Farmakoloji dalından Prof. Dr. Cüneyt Kemal Buharalıoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, eczacılık alanında bilinen kariyer olanaklarının yanı sıra öğrencilerin kendilerini geliştirerek, bol okuyarak, mitoloji ve klasiklerden örneklerle mesleki yolculuklarını nasıl planlayabilecekleri üzerine bilgiler sunuldu.

kariyer inşasının her aşamasında ‘mentor’ ilişkisinin önemli olduğunu ifade eden Buharalıoğlu, gençlerin yol gösterici ya da koruyucu dediğimiz kişilerin deneyimlerinden yararlanmalarının faydasına işaret etti.

Prof. Dr. Buharalıoğlu öğrencilere farklı kariyer seçenekleri olduğu hatırlatmasını da yaparak, eczane eczacılığı, akademik kariyer, kamu eczacılığı, endüstri eczacılığı ve benzeri eczacılıklara ait detaylı bilgiler paylaştı.

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Kendi kariyer yolculuğundan örnekler vererek, öğrencilerle samimi paylaşımlarda bulunan Buharalıoğlu, gençlerin kariyer çizgilerini çizerken hata yapmaktan korkmamalarını ve her görüşe açık bir yaklaşım benimsemeleri önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Buharalıoğlu, iş ile kariyerin ayni şey olmadığı üzerinde de durarak, “sahip olunan iş sevgi ile yapıldığı zaman kariyer ortaya çıkabilir” dedi.

Özellikle dinamizmi yüksek olan eczacılık mesleğinde, yapılan işin kalitesinin önemli olduğunu ifade eden Buharalıoğlu, kariyer gelişiminin farklı basamakları bulunduğunu ancak öğrencilerin şu anda ilk basamak yani ‘Keşfetme ve Deneme’ basamağında olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Buharalıoğlu, bu aşamada öğrencilerin ilk deneme ve seçimlerini yaptıklarını söyleyerek, “Bu noktada deneyimli mentor’ların yardımlarını istemeleri önemlidir” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
UküEczacılar Için Kariyer
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