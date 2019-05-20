UKÜ’de, “Dünya Hemşireler Haftası” kapsamında kutlama etkinliği düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle “Dünya Hemşireler Haftası Seminerleri” kutlama programı düzenlendi.

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı, akademisyenlerin ise sadece teknik aşamada destek verdiği seminerde öğrenciler tarafından hemşireliğin tarihi ve modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in hayatı ve hemşireliğe dair katkıları anlatıldı. Etkinlikte Uluslararası Hemşirelik Konseyi teması üzerinde duran öğrenciler, 2019 yılı için belirlenen “Hemşireler ‘Herkes İçin Sağlık Söylemine Öncü Bir Sestir” teması ile ilgili bilgilendirici bir sunum da gerçekleştirdi.

Hafta kapsamında açıklama yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feray Gökdoğan, hemşireliğin birey, grup ya da toplumun sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacına yönelik bir sağlık hizmeti olduğunu belirterek, daha üst düzeyde sağlığa ulaşmak için kişilere yardım etmenin hemşireliğin amacı olduğunu kaydetti. Bakım vermenin ve toplumdaki diğer kişilere yardım etmenin profesyonel hemşireliğin temel unsuru olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Feray Gökdoğan, hemşireliğin kişinin ve toplumun sağlığının sürdürülmesinde vazgeçilmez bir meslek olduğunun altını da çizdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Gürsoy, bu yılki Hemşirelik Haftası kutlamalarının iki amaçla yapıldığını belirterek, “İlk amacımız Hemşirelik Haftası’nı kutlamak ve öğrencilerde meslek bilincini geliştirerek, farklı bakış açıları kazanmalarına yardımcı olmak. İkinci amacımız ise uluslararası ve Türk öğrenciler arasında bir kaynaşma ortamı sağlamak” şeklinde konuştu.

Etkinliğin ayrıca ilk profesyonel Türk hemşire olan Safiye Hüseyin Elbi’nin hayatı öğrenciler tarafından bir tiyatro gösterisi ile canlandırıldı. Program, uluslararası ve Türk öğrencilerin seslendirdikleri şarkılarla son buldu.