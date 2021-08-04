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UKÜ’de Covid-19 süresince yeme davranışı ve duygu durumları arasındaki ilişki tartışıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) tarafından “Covid-19 Süresince Yeme Davranışı ve Duygu Durum İlişkisi” adlı seminer gerçekleştirildi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:00
UKÜ’de Covid-19 süresince yeme davranışı ve duygu durumları arasındaki ilişki tartışıldı

PDAREM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eliz Volkan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Ayşe Okan ile Uzman Klinik Psikolog Pembe Ardıç konuşmacı olarak yer aldı.

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Covid-19 salgın tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen panelde ilk olarak yaşam kalitemizi düşüren kaygı ve duygu durum bozukluklarının nasıl bir beslenme ile ilişkili olduğu ve hormonlarımızı hangi besinler ile dengeleyebileceğimiz tartışıldı.

Duygu durum bozuklukları ve beslenmenin bu bozukluklar için önemine vurgu yapılırken, psikolog ve diyetisyenlerin birlikte çalışabileceği, multidisipliner ve kişiye özel tedavi planlarının gerekliliği gündeme getirildi.

Ayrıca, COVID-19 pandemi sürecinin etkilerinden, buna bağlı olarak alışkanlıklarımızın değişmesinden (yeme saatlerinde oluşan düzensizlikler, tüketilen gıdaların miktarı, egzersiz yapamama vb.) ve bu sürece bağlı olarak duygusal yeme başta olmak üzere, yeme bozukluklarında artış gözlemlendiği ifade edildi.   

Bu süreçte farkındalıklı yemenin (Mindful Eating); yemek yerken çevresel etkenlerden etkilenmeden tüketilen besine odaklanarak yemenin önemine dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19 Süresince Yeme Davranışı Ve Duygu Durumları
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