UKÜ’de Covid-19 sürecinde yeme davranışı ve duygu durumu arasındaki ilişkisi irdelenecek

PDAREM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eliz Volkan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlik Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde online platform (zoom) üzerinden takip edilebilecek.

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Ayşe Okan ve Uzman Klinik Psikolog Pembe Ardıç’ın söz alacağı seminerde, beslenmenin psikolojik sağlığa etkileri tartışılacak.

Merkez’den yapılan açıklamada, kaygı ve duygu durum bozukluklarının en sık tanı alan psikiyatrik bozukluklar olduklarını ve söz konusu etkinlikte yaşam kalitesini düşürdüğüne inanılan bu psikolojik bozuklukların nasıl bir beslenme ile giderilebileceğinin tartışılacağı aktarıldı.

Panelde, ayrıca kaygı ve duygu durum bozukluklarında nasıl beslenilmesi gerektiğinin yanı sıra bu dönem içerisinde besin seçimlerinin nasıl olması gerektiği konularının irdeleneceği de belirtildi.

Merkez’den verilen bilgide, etkinlik aracılığıyla kaygı, duygu durum bozuklukları ve beslenme ilişkisi arasında farkındalık yaratmayı hedeflediklerini de aktararak, birçok bireyin 'duygusal yeme' olarak deneyimlediği durum hakkında bilgi verileceği, besinlerin sadece fiziksel sağlığı değil, akıl sağlığını da etkilediğinin tartışılacağı ifade edildi.

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyenler; https://us06web.zoom.us/j/87535187558?pwd=R2F3dDc3Y2VpcGxiMXgrK2JZYTFYQT09 adresinden kimlik no: 875 3518 7558 ve şifre: 453259 ile katılabilecekleri bilgisi de verildi.