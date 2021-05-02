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UKÜ’de çocuk edebiyatında doğum ve ölüm temaları irdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde yer alan Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğüne bağlı Türkçe Kulübü tarafından Çocuk Edebiyatında Doğum ve Ölüm adlı etkinlik gerçekleştirildi. 

02 Mayıs 2021 Pazar 09:17
UKÜ’de çocuk edebiyatında doğum ve ölüm temaları irdelendi
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Covid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikte çocuk kitabı yazarı ve akademisyen Dr. Merve Yılmaz Canöz çocuk edebiyatı metinleri aracılığı ile doğum ve ölüm temalarını irdeledi. 
Çocuk edebiyatının bir eğitim öğretim aracı olduğuna yönelik yanlış bir algı bulunduğuna dikkat çeken Canöz, çocuk edebiyatı metinlerinin temel işlevinin çocuklara bir şeyler öğretmek olmadığını anımsattı.  
Dr. Canöz, çocuk edebiyatının da bir sanat ürünü olduğunu ifade ederek, “Yetişkin edebiyatında bir metin okurken öğrenmek amacı ile okumuyoruz, derdimiz bu değil. Çocuk edebiyatında da sanatsal özelliklerini baz almamız gerekiyor” dedi. 
“Çocuk edebiyatının çocuklara sevdirdiği, öğrettiği şeyleri hiçbir materyal öğretemez” ifadesini kullanan Canöz, bu öğrenmenin sezdirme yoluyla olduğunu, duyuşsal ya da bilişsel olabileceğini aktardı. 

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Canöz, belirli bir yaş döneminde özellikle okul öncesi döneminde 2 yaşından itibaren çocukların dünyaya nasıl geldiklerini sorguladıklarını belirterek, ebeveynlerin onlara gerçekler anlatmalarının önemli olduğunu kaydetti. 
Çocukların bir gün cam fanuslardan çıkacaklarını ve o zaman farklı travmalarla karışılacaklarını aktaran Canöz, “Fakat çocuklarımız bunlarla karşılaşmadan önce biz onları yaş düzeylerinde uygun, çocuk edebiyatı metinleriyle karşılaştırırsak bu metinler aracılığıyla kavramları sezdirmeliyiz” şeklinde konuştu. 
Dr. Canöz, kitaplarda ölümün bütün gerçekliğiyle çok çarpıcı şekilde anlatılması gerektiğini belirterek, “Çocukları gerçeklerden saklayamayız. Bunlar yaşamsal gerçekler. Özellikle yaş grubunu düşündüğümüzde ölüme tanıklık edecek” dedi. 
Doğmak kadar ölümün de yaşantının içinde var olduğunu dile getiren Canöz, bunun bir gerçek olduğunu, her şeyin akmaya devam ettiğini ve hayatın hala güzel olduğunu ifade etti. 
 

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