Ukü Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 27 Mart 19 : Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri “Kültürel Varlıkların Korunması ve Müze Eğitimi “kapsamında Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti.

Yrd. Doç. Dr. Sevilay Atmaca eşliğinde müzeyi ziyaret eden öğrenciler, Dr. Fazıl Küçük’ün sosyal ve günlük yaşamı, milli mücadeleye katkıları ve mesleki yaşamı hakkında bilgi topladı.

Öğrenciler, müzedeki çalışma odası, muayenehane, laboratuvar, mutfak, yemek odası ve yatak odalarını, Dr. Küçük’e armağan edilen hediyeleri, Küçük’ün Cumhurbaşkanı Muavini olarak yapmış olduğu resmi ziyaretleri, giydiği kıyafetleri, kullandığı eşyaları, lise yıllarından başlayarak hayatını konu alan fotoğrafları inceleyip gerekli bilgileri topladı.

MÜZE İLGİ ODAĞI OLDU…

Öte yandan Alayköy Köy Kadın Kursu’ndan 45 kursiyer de öğretmenleri Behiye Pekdoğan ile birlikte Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti.

Kursiyerler fotoğraf çektirip, Fazıl Küçük’ün hayatını konu alan belgeseli de izledikten sonra tüm müzeyi gezdi.

Dr. Fazıl Küçük Vakfından yapılan açıklamaya göre, okulların da büyük ilgi gösterdiği Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni hafta içerisinde 23 Nisan İlkokulu’ndan 180, Lapta İlkokulu’ndan 65, ve Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’ndan 60 öğrenci öğretmenleri eşliğinde gezdi.

(RU/YIL)



