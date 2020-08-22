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UKÜ Yeni Dönem Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kayıt başvuruları başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için 2020-2021 Akademik Yılı Güz dönemi başvuruları başladı.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:13
UKÜ Yeni Dönem Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kayıt başvuruları başladı
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Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatoş Silman pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı hakkında bilgi vererek, lisans bölümünden mezun olmuş ve 2020-2021 Akademik Yılı sonunda mezun olacak KKTC vatandaşı ve KKTC’de görev yapacak öğretmen adaylarının programa başvurabileceklerini kaydetti.

Öğrencilerin program kapsamında toplam 10 ders almaları gerektiğini ifade eden Silman, öğrencilerin derslerde öğretim materyallerini ve sınavları nasıl hazırlayabileceklerini, öğrencilere rehberlik hizmetlerini nasıl verebileceklerini, etkili ders anlatım yöntemlerini ve sınıfı etkili yönetebilme tekniklerini öğreneceklerini belirtti.

Uygulamalı eğitim şansı

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Prof. Dr. Silman Programda yer alan “Öğretmenlik Uygulaması” dersi ile öğretmen adaylarının kazanmış oldukları bilgi ve becerileri okul ortamında uygulama şansı bulabileceklerini ifade etti.

Öğrenci adaylarının Eğitim Fakültesi’ne bağlı olmayan 4 yıllık bölümlerden mezun olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Silman, programa KKTC vatandaşı öğrencilerin kayıt başvurusunda bulunabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Silman açıklamasında, programlarında yer alan derslerin öğrenci merkezli anlayışla yapılandırıldığını hatırlatarak, öğretmen adaylarının bilgiye ulaşabilen, sorgulayabilen, araştırabilen, analitik düşünebilen, problem çözebilen ve bu anlayışı gelecekte öğrencilerine aktarabilen bireyler olarak yetiştirilmelerine önem verdiklerini de ifade etti.

Prof. Dr. Silman, adayların detaylı bilgi için https://srs.ciu.edu.tr/srs/register adresini ziyaret ederek çevrimiçi başvuru yapabileceklerini aktararak, “Ayrıca, adaylar 671 11 11 (2073) telefon numarasını arayarak veya kktctanitim@ciu.edu.tr e-posta adresine yazarak, üniversite ile iletişime geçebilirler” dedi.

UKÜ Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Covid-19 salgınının etkisini göstermeye devam etmesi nedeniyle alınan ekonomik önlemler kapsamında, diğer tüm akademik programlarda uygulanacağı gibi, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında da fiyat değişikliğine gidilmediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
UKÜ Yeni Dönem Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
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