UKÜ, ünlü şef Sedat Demir’i ağırladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşturmak, onların akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Grand Pasha Girne Hotel Executive Şefi Sedat Demir öğrencilere, iyi bir aşçı olmanın sırlarını anlattı. Demir, turizmin kalbi olan otellerde ve benzeri hizmet veren sektörel kurumlarda en önemli özelliğin mutfak olduğunu belirterek, mutfağın a ralıksız çalışan, hiç durmadan üreten bir yer olduğunu kaydetti.

Aşçılığın emek, zaman, tecrübe ve saygıyı eş zamanlı isteyen bir meslek olduğunu aktaran Sedat Demir, öğrencilere bu sektörde yer edinebilmeleri için kendilerine inanmaları gerektiğini belirtti. Demir, kaliteli bir yemeğin görünüş, koku ve tattan geçtiğini dile getirerek, “Bu üç özelliğin doğru bir şekilde birleşmesi halinde kullanılan malzemelerin kalitesi ile damak zevklerini tatmin edecektir” şeklinde konuştu.

Kendi kariyer hayatı hakkında da öğrencilere bilgi veren Sedat Demir, uzun yıllar bu alanda görev almasından dolayı kendine özel teknikleri olduğunu belirterek, bu özel teknikleri kendi yaptığı tariflerde de sıklıkla uyguladığını kaydederek, bunlardan bir tanesinin suda pişirme yöntemi olduğunu aktardı.

Şef Sedat Demir, Kıbrıs yemeklerinin oldukça önemli olduğunu belirterek, Kıbrıs’ın bu özelliğini doğru bir şekilde kullanarak, Kıbrıs’ın doğal ve ekolojik bir turizm merkezi haline dönüştürülebileceğini açıkladı. Demir “Biz bu lezzetleri yaşatmaya çalışıyoruz. Aşçılar olarak bu çalışmaların destekçisi olmamız lazım” ifadelerini de kullandı.