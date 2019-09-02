UKÜ Uluslararası Yaz Akademisi düzenlenen sertifika töreni ile son buldu

UKÜ Uluslararası Yaz Akademisi’ne sekiz hafta boyunca Rusya, Belarus, Kazakistan, Polonya, Türkiye, Özbekistan, Gürcistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Kırgızistan’dan her yaş grubundan 300’ü aşkın misafir öğrenci katıldı.

Uluslararası Yaz Akademisi’ne 2, 3 ve 5 haftalık gruplar halinde katılan öğrenciler, Genel İngilizce, IELTS Hazırlık ve Sürdürülebilir Dünya konularında dersler aldılar.

Öğrenciler, İngilizce dil kursları yanı sıra Girne, Lefkoşa, Mağusa, Güzelyurt, Lefke, Tatlısu ve Dipkarpaz şehirlerini ziyaret ederek; ülkenin tarihi ve kültürünü tanıma şansı yakaladılar.

Uluslararası Yaz Akademisi Koordinatörü Ece Işılay Şık, UKÜ ailesi olarak hem yazlarını dolu dolu geçiren hem de İngilizce dili konusunda kendilerini geliştiren misafir öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Başarının bir varış noktası değil, bir yolculuk olduğunu hatırlatan Koordinatör Ece Işılay Şık, Uluslararası Yaz Akademisi olarak başarı serüvenlerini adım adım ilerleten öğrencilere katkıda bulunabildikleri için mutlu ve gururlu olduklarını da dile getirdi.