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UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu geleceğin turizmcilerini bekliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kuramsal ve pratik bilginin bütünleştirildiği eğitim-öğretim programıyla 2021-2022 Akademik yılına hazır.

01 Eylül 2021 Çarşamba 12:23
UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu geleceğin turizmcilerini bekliyor

UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, Yüksekokul bünyesinde yer alan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nın Almanya tabanlı Uluslararası İşletme Yönetimi Akreditasyon Kurumu (FIBAA) akreditasyonuna sahip olduğunu belirterek, aynı zamanda Konaklama ve Turizm Eğitim ve Öğretimini Destekleyen Uluslararası Birliğin (EURHODIP) de tam üyesi olduklarını kaydetti.

Yüksekokul bünyesinde Gastronomi Lisans (İngilizce ve Türkçe) ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Lisans (İngilizce) programlarının bulunduğunu aktaran Uludağ, isteyen öğrencilerin lisans programlarından mezuniyetleri sonrasında Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans (İngilizce) programına ya da Turizm İşletmeciliği Doktora (İngilizce) programlarına başvurup, akademik kariyerlerine devam edebileceklerini ifade etti.

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Doç. Dr. Uludağ, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu olarak bünyelerinde 1 tane tam donanımlı profesyonel ve endüstriyel olarak tasarlanan laboratuvarları bulunduğuna dikkat çekerek, “Çok hızlı bir şekilde artan öğrenci sayımıza pratik alanda daha iyi bir eğitim verebilmek adına 1 tane daha üretim laboratuvarı yapılmaya başlandı” şeklinde konuştu.

Laboratuvarların içeriğinin tamamen öğrencilerin gerekli tecrübeleri edinebilmek ve üst düzey gastronomi yetilerini kazandırabilmek adına sektördeki en kaliteli ekipmanları tahsis ederek düzenlediklerinin altını çizen Uludağ, “Laboratuvarımızda öğrencilerimizin tüm pişirme tekniklerini uygulayabilecekleri profesyonel konveksionel fırın, pastacı fırını, hamur yoğurma makinesi, düz ızgara, lava taşlı ızgara, Chiller (anında soğutucu), Induction (endüksiyon), makarna haşlama, slicer, salamandra (raylı ızgara sistemi), robot coupe gibi ekipmanlar bulunuyor” dedi.

Doç. Dr. Uludağ, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulundan mezun olan kişilerin çok geniş bir yelpazede iş sahibi olabileceklerini belirterek, Havayolları, oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri, tatil köyleri ve lüks restoranlar istihdam alanlarından sadece birkaçıdır” ifadesini kullandı.

Güçlü ve uluslararası bir akademik kadrosu ile Yüksekokulun eğitim-öğretim verdiğine dikkat çeken Uludağ, çok kültürlü öğrenci yapısı ve son teknolojik altyapı ile donatılmış laboratuvarlar ile sektörün talep ettiği turizmcileri yetiştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
UKÜ Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
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