UKÜ turizm eğitiminde sektörel ihtiyaçları temel alıyor

Müfredat çalışmalarının, temelde pratik ve kuramsal olarak iki yönelime dayandığını hatırlatan Uludağ, “Son elli yılda turizm alanındaki müfredat çalışmalarında çeşitli fikir ve temalar üretildi. Ancak müfredat çalışmalarındaki en önemli unsur sektörün ihtiyaçlarını karşılayan bir içeriğe sahip olmasıdır” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Uludağ, farklı müfredat içerikleri bulunduğuna dikkat çekerek, bu doğrultuda objektif-yaklaşım müfredatı, disiplin-merkezli müfredat, öğrenci-merkezli müfredat, öğretmen-profesyonellik müfredatı ve endüstri-eğitim işbirliği müfredatı gibi bazı ana müfredat akımlarının kullanıldığını kaydetti.

Objektif yaklaşımda gerçekleştirilen müfredat çalışmasının öğrencilerin öğrenme deneyimlerini temel aldığını aktaran Uludağ, disiplin merkezli müfredatının ise matematik ve fen bilimlerinin gelişmesinde önemli roller oynadığını ifade etti.

Doç. Dr. Uludağ, öğrenci merkezli müfredat akımında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacının temel alındığını belirterek, “Öğretmen-profesyonellik modelinde ise öğretmenlerin rolleri; müfredat geliştiricileri, sınıf ilerlemesinin değerlendiricileri ve sınıf ve okul problemleri araştırmacısı olarak genişletildi. Öğretmenler neyin öğretileceği, nasıl öğretileceği ve neden öğretileceği ile ilgili karar mekanizmasını oluşturdu” dedi.

UKÜ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu olarak kendilerinin endüstri-eğitim iş birliği müfredatını benimsediklerini vurgulayan Uludağ, “Sektör gerçeklerinin eğitim müfredatına ivedi olarak enjekte edilmesi şarttır” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Uludağ, endüstri iş birliği müfredatının, endüstri/sektör ile eğitim sağlayıcıların ortak müfredat oluşturma çalışmaları olarak tanımlanabileceğini belirterek, bu modelin eğitim hedeflerini ve işgücü ihtiyaçlarını dengelemeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.