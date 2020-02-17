banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120792
ALTIN
307.735
DOLAR
6.0485
STERLİN
7.8718
EURO
6.5545
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı diye bir şey
Maraş açılımı diye bir şey
Seçimden sonraki vebal
Seçimden sonraki vebal
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!

UKÜ turizm eğitiminde sektörel ihtiyaçları temel alıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, turizm alanında nitelikli personel yetiştirmenin en önemli unsurlarından birinin turizm eğitiminde kullanılan müfredat yaklaşımlarının sektörel ihtiyaçlara göre düzenlenmesi olduğunu açıkladı.

UKÜ turizm eğitiminde sektörel ihtiyaçları temel alıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, turizm alanında nitelikli personel yetiştirmenin en önemli unsurlarından birinin turizm eğitiminde kullanılan müfredat yaklaşımlarının sektörel ihtiyaçlara göre düzenlenmesi olduğunu açıkladı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 18:13
UKÜ turizm eğitiminde sektörel ihtiyaçları temel alıyor
banner337

Müfredat çalışmalarının, temelde pratik ve kuramsal olarak iki yönelime dayandığını hatırlatan Uludağ, “Son elli yılda turizm alanındaki müfredat çalışmalarında çeşitli fikir ve temalar üretildi. Ancak müfredat çalışmalarındaki en önemli unsur sektörün ihtiyaçlarını karşılayan bir içeriğe sahip olmasıdır” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Uludağ, farklı müfredat içerikleri bulunduğuna dikkat çekerek, bu doğrultuda objektif-yaklaşım müfredatı, disiplin-merkezli müfredat, öğrenci-merkezli müfredat, öğretmen-profesyonellik müfredatı ve endüstri-eğitim işbirliği müfredatı gibi bazı ana müfredat akımlarının kullanıldığını kaydetti.  

Objektif yaklaşımda gerçekleştirilen müfredat çalışmasının öğrencilerin öğrenme deneyimlerini temel aldığını aktaran Uludağ, disiplin merkezli müfredatının ise matematik ve fen bilimlerinin gelişmesinde önemli roller oynadığını ifade etti.

Doç. Dr. Uludağ, öğrenci merkezli müfredat akımında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacının temel alındığını belirterek, “Öğretmen-profesyonellik modelinde ise öğretmenlerin rolleri; müfredat geliştiricileri, sınıf ilerlemesinin değerlendiricileri ve sınıf ve okul problemleri araştırmacısı olarak genişletildi. Öğretmenler neyin öğretileceği, nasıl öğretileceği ve neden öğretileceği ile ilgili karar mekanizmasını oluşturdu” dedi.

UKÜ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu olarak kendilerinin endüstri-eğitim iş birliği müfredatını benimsediklerini vurgulayan Uludağ, “Sektör gerçeklerinin eğitim müfredatına ivedi olarak enjekte edilmesi şarttır” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Uludağ, endüstri iş birliği müfredatının, endüstri/sektör ile eğitim sağlayıcıların ortak müfredat oluşturma çalışmaları olarak tanımlanabileceğini belirterek, bu modelin eğitim hedeflerini ve işgücü ihtiyaçlarını dengelemeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

banner335
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiTurizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rafet El Roman Arkın Palm Beach Hotel’de şarkılarını seslendirdi
Rafet El Roman Arkın Palm Beach Hotel’de şarkılarını seslendirdi
Saner: “Hukuk Çerçevesinde Haklarımızı Elde Etme Adına Tüm Çalışmaları Titizlikle Ve Kararlılıkla Yürüteceğiz”
Saner: “Hukuk Çerçevesinde Haklarımızı Elde Etme Adına Tüm Çalışmaları Titizlikle Ve Kararlılıkla Yürüteceğiz”
“Avrupa Vatandaşlık Ödülü” İçin Başvurular Başladı
“Avrupa Vatandaşlık Ödülü” İçin Başvurular Başladı
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Teknolojik ve Modern Binasında eğitime başlıyor
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Teknolojik ve Modern Binasında eğitime başlıyor
Nicosia Motors Tenis Ligi 2. devresi başlıyor…
Nicosia Motors Tenis Ligi 2. devresi başlıyor…
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam basin açiklamasinda bulundu
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam basin açiklamasinda bulundu
Gazimağusa Belediyesi’nin 4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali 01-08 Mart tarihlerinde gerçekleştiriliyor
Gazimağusa Belediyesi’nin 4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali 01-08 Mart tarihlerinde gerçekleştiriliyor
“Cinsiyet Odaklı Sosyo-Ekonomik Etkisi”Araştırma Sonuçları Açıklandı
“Cinsiyet Odaklı Sosyo-Ekonomik Etkisi”Araştırma Sonuçları Açıklandı
Poliklinikten Randevu İçin Kullanılan Hatlar Devre Dışı
Poliklinikten Randevu İçin Kullanılan Hatlar Devre Dışı
DAÜ Rektörü Osam, DAÜ’ye Yakışır Bir Seçim Sürecinin VYK Tarafından Resmi Olarak Başlatılması Durumunda Sürecin Önünü Açmak İçin İstifa Edeceğini Açıkladı
DAÜ Rektörü Osam, DAÜ’ye Yakışır Bir Seçim Sürecinin VYK Tarafından Resmi Olarak Başlatılması Durumunda Sürecin Önünü Açmak İçin İstifa Edeceğini Açıkladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim