UKÜ Tıp Fakültesi Poster Bildirilerinin 3’üncüsü gerçekleştirildi

“Tıp Fakültesi Öğrencileri Poster Sunum” etkinliği kapsamında sunulan bildiriler, Fakülte tarafından oluşturulan jüri heyetinin değerlendirmesine tabi tutuldu.

UKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik etkinlik kapsamında konuşarak, “Tıp alanında son elli yılda bilgi hızla artmıştır. Yeni beceriler uygulamaların bir parçası olurken, bazı eski uygulamalar ise eğitim programından çıkarılmıştır. Özel Çalışma Modülleri, öğrencilerin çekirdek müfredat dışında ilgi duydukları alanlarda çalışma olanağı sağlayan bir programdır” bilgisini paylaştı.

Özel Çalışma Modüllerinin mezuniyet öncesi tıp eğitiminde bilgi, beceri, tutum ve davranış hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli rolleri bulunduğuna dikkat çeken Mehmetçik, “Özel Çalışma Modülleri öğrencilere seçtiği alanda derinlemesine çalışma olanağı sağlaması, eğitim programına entegre olması, multidisipliner olması, yaşam boyu öğrenmenin yerleştirilmesi, öğrencilerin değişik ilgi alanlarına yanıt vermesi, farklı öğrenme tekniklerinin ve kaynaklarının kullanılması gibi avantajlara sahiptir” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Mehmetçik, UKÜ Tıp Fakültesi olarak poster etkinliğini 3. kez gerçekleştirdiklerini belirterek, etkinlikte öğrencilerin danışmanları gözetiminde, gruplar halinde çalışmalarını tamamlayıp, konularında posterlerini sunduklarını aktardı.

Etkinlikte UKÜ Tıp Fakültesi 1’inci ve 2’inci sınıf öğrencileri yer alırken, poster sunumlarına danışmanlıkları Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, Prof. Dr. Banu Elçin Yoldaşcan, Prof. Dr. Naim Barlas Aytaçoğlu, Doç. Dr. Mustafa Işın, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer, Yrd. Doç. Dr. Ruken Tan ve Öğretim Görevlisi Bora Ağıt gerçekleştirdi.