UKÜ Tıp Fakültesi geleceğin doktorlarını bekliyor

Fakülte’nin 3 ana bölümü bulunduğunu dile getiren Mehmetçik, “Fakültemiz bünyesinde Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dâhili Tıp Bilimleri yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Mehmetçik, Fakültelerinde entegre eğitim sistemi uygulandığına dikkat çekerek, “Dönem 1 ve Dönem 2 olarak adlandırılan ilk iki yılda temel tıp bilgilerini veriyoruz. Diğer tıp fakültelerinden ve alışılmış tıp eğitiminden farklı olarak UKÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, ilk iki yılda ‘Klinikte Erken Gözlemler’ dersi alarak klinik eğitimine ilk yıllarından itibaren hazırlanmaya başlıyorlar” şeklinde konuştu.

Ayrıca Tıp eğitiminin ilk yılından itibaren verilen ‘Çalışma Modülleri’ dersleri kapsamında öğrencilerin bilimsel araştırmalara yönlendirildiklerini de aktaran Mehmetçik, “Bu sayede bilimsel proje tasarlayıp yürütebilecekleri bir alt yapıya sahip olmaları sağlanıyor” ifadesini kullandı.

Mehmetçik, Dönem 3 olarak adlandırılan üçüncü yılın kliniğe giriş dönemi olup, ilk iki yılda anlatılan sistemlerin hastalıklarla entegre olarak öğrenciye sunulduğunu kaydetti.

UKÜ Tıp Fakültesi’nin 4, 5 ve 6. yılları Başkent Üniversitesi ile Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütüldüğünü belirten Mehmetçik, Dönem 4 ve 5’in ise klinikle tanışma stajlarından oluştuğunu aktardı.

Mehmetçik, stajlarda teorik derslerin yanı sıra, hasta başı eğitim, klinik ziyaretler, hasta hazırlama, poliklinik ziyaretleri, ameliyathanede gözlem, seminer ve makale saatleri, klinikler arası ortak toplantıların yer aldığı bilgisini vererek, “4 ve 5. yıllarda zorunlu klinik stajlarına devam eden ve başarı ile tamamlayan öğrenciler 6. yıla geçerek intern olarak çalışmaya başlarlar ve bu dönemin sonunda "Tıp Doktoru" unvanıyla mezun olurlar” dedi.

Öğrencilere en iyi ve en kaliteli eğitimi vermek amacıyla Fakültenin en üst düzey teknolojiye sahip eğitim ve araştırma laboratuvarları ile donatıldığını belirten Mehmetçik, Klinik Beceri Laboratuvarları’nın yanı sıra Moleküler Tıp, Biyokimya, Nörolojik Bilimler, Hücre Kültürü, Mikrobiyoloji, Nörofizyoloji, Hemodinamik Laboratuvarları’nda da öğrencilerin her türlü araştırma ve çalışma olanakları bulunduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Mehmetçik, anatomi eğitimi için tasarlanmış kapsamlı bir maket laboratuvarının yanı sıra, gelişmiş bir kadavra salonları bulunduğunu da vurgulayarak, Fizyoloji Eğitimi’nin bilgisayarlı veri kayıt ve deney sistemi ile yapıldığını ve her öğrenciye ayrı mikroskop ve eğitim setleri sunulduğunu kaydetti.

Fakülte mezunlarının Tıp doktoru unvanı ile mezun olduklarını anımsatan Mehmetçik, mezunların sağlık hizmetlerinin çeşitli kademelerinde tanı ve tedavi hizmetleri, sağlık danışmanlığı, sağlık eğitimi, sağlık araştırmaları ve yöneticilik alanlarında görev aldıklarını ifade etti.