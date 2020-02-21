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UKÜ, TED Koleji Öğrencilerini Ağırladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), TED Koleji 11 ve 12. sınıf sayısal bölümü öğrencilerini ağırladı.

UKÜ, TED Koleji Öğrencilerini Ağırladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), TED Koleji 11 ve 12. sınıf sayısal bölümü öğrencilerini ağırladı.

21 Şubat 2020 Cuma 18:17
UKÜ, TED Koleji Öğrencilerini Ağırladı
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Misafir öğrenciler danışman hocaları Aylin Çobani ve Ayşe Kaptanoğlu yönetiminde üniversite bünyesinde yer alan uygulama merkezi ve laboratuvarlar hakkında bilgi alarak, incelemelerde bulundular.

UKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şifa Doğan Çevre Laboratuvarı, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tanem Garanti Eczacılık Laboratuvarı, Lab. Teknisyeni Nurten Aşina ve Lab. Asistanı Peyman İnce ise Biyoteknoloji Araştırma Merkezi hakkında TED Koleji öğrencilerine bilgi verdiler.  

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Misafir öğrencilere cihazların kullanım amaç ve kapasiteleri hakkında detaylı bilgi veren uzman akademisyen ve laboratuvar sorumluları, öğrencilerin uygulamalı olarak laboratuvarları tanımalarına da yardımcı oldular.

TED Koleji öğrencileri rehber öğretmeni Aylin Çobani, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni çok modern bulduklarını belirterek, yeni binadaki laboratuvarlarının son teknoloji olduğunu kaydetti.

UKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan Akün son yılarda Kuzey Kıbrıs’taki birçok liseden öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade ederek, misafir lise öğrencilerine üniversitenin laboratuvar olanaklarını kullanarak uygulama yapma fırsatı sunduklarını kaydetti.

Lisede öğrenim gören öğrenciler için üniversite ortamında bulunmanın gelecek eğitim yaşamları açısından motive edici olduğuna inandığını da belirten Yrd. Doç. Dr. Akün, “Üniversite olarak kapılarımız tüm lise öğrencilerine açık” ifadesini kullandı.   

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