UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi yeni akademik yıla hazır

Hava, su ve gıda olmadan insan yaşamının devam etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Baktır, “Bu nedenle bizlere emanet edilen çevremizi en üst düzeyde korumamız ve gelecek nesillere aldığımız gibi aktarmamız asli görevimizdir” dedi.

Prof. Dr. Baktır, bu noktada tarım ve tarım eğitiminin öncelikli olarak devreye girdiğini anımsatarak, “Kıbrıs gibi ekolojinin eşsiz nimetler sergilediği bir coğrafyada doğal varlıkları korumamız ve çevre dostu tarımsal uygulamalarla toplumumuza güvenilir, en kaliteli gıdalar sunmamız önemlidir” ifadesini kullandı.

Bu bağlamda tarımsal eğitimi ve tarım fakültelerini tercih etmenin üniversiteye hazırlanan öğrencilerin öncelikleri arasında yer alması gerektiğine dikkat çeken Baktır, sunduğu olanaklar, uzman kadrosu ve uygulama alanları ile UKÜ Tarım Fakültesi’nin ayrıcalıklı eğitimine dikkat çekti.

Prof. Dr. Baktır, UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi olarak ana misyonlarının evrensel düşünen, sorgulayan ve sorunlara alternatif çözüm önerileri sunabilen ziraat mühendisleri yetiştirmek olduğuna vurgu yaparak, “Bugüne kadar mezun olan hiçbir öğrencimiz işsiz kalmadı” açıklamasında bulundu.

Mezunların öncelikli olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve özel sektör tarafından tercih edildiğini dile getiren Baktır, “Diğer bir ifade ile aranan ziraat mühendisleri yetiştirmekteyiz ve bununla da gurur duymaktayız” şeklinde konuştu.

Baktır, tüm Dünyada son iki yıldır yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydederek, “COVID-19 tarımsal eğitiminin ne denli önemli olduğunu somut bir şekilde ortaya konmuştur” dedi.

Aday öğrencilere bir mesaj vermek istediğini de ifade eden Baktır, “İşsiz kalmak istemiyor ve geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız ilk adresiniz UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi olmalıdır” dedi.