banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99659
ALTIN
280.056
DOLAR
5.6605
STERLİN
6.8841
EURO
6.2326
Çukurova’da kaza
ÇUKUROVA'DA KAZA
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı
2 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
banner306

UKÜ ‘Sürdürülebilir Çevre İçin Ses Ver’ isimli slogan yarışması finalistleri sertifikalarını aldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve T.C Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen ‘Sürdürülebilir Çevre için Ses Ver’ isimli slogan yarışmasının finalistleri tamamladıkları eğitimler sonucunda düzenlenen törenle İngilizce yeterlilik sertifikası ve katılım/ödül belgelerini aldılar.

UKÜ ‘Sürdürülebilir Çevre İçin Ses Ver’ isimli slogan yarışması finalistleri sertifikalarını aldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve T.C Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen ‘Sürdürülebilir Çevre için Ses Ver’ isimli slogan yarışmasının finalistleri tamamladıkları eğitimler sonucunda düzenlenen törenle İngilizce yeterlilik sertifikası ve katılım/ödül belgelerini aldılar.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:29
UKÜ ‘Sürdürülebilir Çevre İçin Ses Ver’ isimli slogan yarışması finalistleri sertifikalarını aldı

Sosyal medya üzerinden halk oylaması sonucunda belirlenen 10 finalist UKÜ’de gerçekleştirilen Uluslararası Yaz Akademisi, 2 haftalık İngilizce Dil Eğitimi ve Sürdürülebilir Çevre Projesi’ne misafir olarak katılma şansı elde etmişlerdi.  

banner317
Küresel çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen yarışmada finalist olan 10 liseli öğrenci 18-31 Ağustos tarihleri arasında üniversite kampüsünde hafta içi 09.00-13.00 saatleri arasında İngilizce dil eğitimi alarak,  çevre projesi kapsamında atölye çalışmalarında bulundular.

İstanbul, Kocaeli, Hatay, Muğla, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük ve Gaziantep şehirlerinden katılım gösteren finalistler 2 haftalık eğitimleri yanı sıra Kuzey Kıbrıs’ı tanıma fırsatı da yakaladılar. UKÜ Tanıtım Müdürlüğü tarafından düzenlenen geziler çerçevesinde finalistler Kıbrıs’ın ören yerlerini ziyarette bulundular.

‘Sürdürülebilir Çevre için Ses Ver’ isimli slogan yarışmasını kazanan Melek Çatal (Gaziantep) yarışmada derece elde etmenin gurur verici olduğunu söyleyerek, “Kıbrıs’ta bulunduğum için çok mutluyum” dedi. Çatal, yarışma sayesinde Kıbrıs’ı gezip, tanıma şansı yakaladığını vurgulayarak, “Kuzey Kıbrıs’ı tanımamıza yönelik geziler ile Girne Kalesi, Bellapais, St. Hilarion Kalesi ve Mavi Köşk gibi tarihi yerleri ziyaret ettik. Kıbrıs’ın özellikle denizini çok beğendim” dedi. UKÜ’nün sunmuş olduğu olanaklardan ve kamp boyunca düzenlenen etkinliklerden memnun olduğunu dile getiren Çatal, üniversitede olduğu sürede diğer finalistler ile birlikte kendilerini farklı konularda geliştirme imkânı bulduklarını da sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, Bm Genel Sekreterinin Danışmanı Lute’u Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Bm Genel Sekreterinin Danışmanı Lute’u Kabul Etti
Ümit Kıvanç Kıbrıslı Okurlarla Buluşuyor…
Ümit Kıvanç Kıbrıslı Okurlarla Buluşuyor…
Cumhurbaşkanı Akıncı,
Cumhurbaşkanı Akıncı, "group Prıme Four" Üyesi Fotoğraf Sanatçılarını Kabul Etti
Töre: “Rum-Yunan hedefleri asla değişmemekte”
Töre: “Rum-Yunan hedefleri asla değişmemekte”
Töre: Rum-Yuna hedefleri asla değişmez...
Töre: Rum-Yuna hedefleri asla değişmez...
Çukurova’da kaza
Çukurova’da kaza
Bağımsızlık Yolu’ndan Girne Belediyesi’ne çağrı
Bağımsızlık Yolu’ndan Girne Belediyesi’ne çağrı
“Türkiye’de yüksek öğrenim görecek öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesiyle ilgili işlemler tamamlandı”
“Türkiye’de yüksek öğrenim görecek öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesiyle ilgili işlemler tamamlandı”
Rus ve Çinlilerin Maraş ilgisi...
Rus ve Çinlilerin Maraş ilgisi...
4 Eylül 2019 Çarşamba Ek Gündemi
4 Eylül 2019 Çarşamba Ek Gündemi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim