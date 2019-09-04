UKÜ ‘Sürdürülebilir Çevre İçin Ses Ver’ isimli slogan yarışması finalistleri sertifikalarını aldı

Sosyal medya üzerinden halk oylaması sonucunda belirlenen 10 finalist UKÜ’de gerçekleştirilen Uluslararası Yaz Akademisi, 2 haftalık İngilizce Dil Eğitimi ve Sürdürülebilir Çevre Projesi’ne misafir olarak katılma şansı elde etmişlerdi.

Küresel çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen yarışmada finalist olan 10 liseli öğrenci 18-31 Ağustos tarihleri arasında üniversite kampüsünde hafta içi 09.00-13.00 saatleri arasında İngilizce dil eğitimi alarak, çevre projesi kapsamında atölye çalışmalarında bulundular.

İstanbul, Kocaeli, Hatay, Muğla, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük ve Gaziantep şehirlerinden katılım gösteren finalistler 2 haftalık eğitimleri yanı sıra Kuzey Kıbrıs’ı tanıma fırsatı da yakaladılar. UKÜ Tanıtım Müdürlüğü tarafından düzenlenen geziler çerçevesinde finalistler Kıbrıs’ın ören yerlerini ziyarette bulundular.

‘Sürdürülebilir Çevre için Ses Ver’ isimli slogan yarışmasını kazanan Melek Çatal (Gaziantep) yarışmada derece elde etmenin gurur verici olduğunu söyleyerek, “Kıbrıs’ta bulunduğum için çok mutluyum” dedi. Çatal, yarışma sayesinde Kıbrıs’ı gezip, tanıma şansı yakaladığını vurgulayarak, “Kuzey Kıbrıs’ı tanımamıza yönelik geziler ile Girne Kalesi, Bellapais, St. Hilarion Kalesi ve Mavi Köşk gibi tarihi yerleri ziyaret ettik. Kıbrıs’ın özellikle denizini çok beğendim” dedi. UKÜ’nün sunmuş olduğu olanaklardan ve kamp boyunca düzenlenen etkinliklerden memnun olduğunu dile getiren Çatal, üniversitede olduğu sürede diğer finalistler ile birlikte kendilerini farklı konularda geliştirme imkânı bulduklarını da sözlerine ekledi.