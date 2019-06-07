UKÜ Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri “Ekip Çalışması” temalı etkinlik gerçekleştirdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencileri, “Sosyal Hizmet Yönetimi” dersi kapsamında takım çalışması ve bir ekip ile birlikte hareket etmenin sorumluluğunu deneyimlemek amacıyla “Marşmelov Kulesi” adlı etkinliği gerçekleştirdi.

“Sosyal Hizmet Yönetimi” ders danışmanı Buse Erzeybek yönetiminde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler eğlenerek ve pratik yaparak takım olma yanı sıra ekip olarak hareket etme konusunda bilgilerini pekiştirdiler.



Kendi aralarında oluşturdukları gruplar halinde öğrencilerin ekipler oluşturduklarını kaydeden Öğretim Görevlisi Erzeybek, etkinlik kapsamında her gruba belirli sayıda makarna ile marşmelov dağıtıldığını ve kendilerinden en yüksek kuleyi yapmaları istendiğini dile getirdi. Buse Erzeybek düzenlenen etkinlikte öğrencilerin kısıtlı sürede organize olma, bir ekip içerisinde belirli bir lider olmadan rol dağılımı yapma, stratejik düşünme, sorun çözme yöntemleri geliştirme yanı sıra iletişim becerilerini geliştirme fırsatı yakaladıklarını açıkladı. Öğrencilerin etkinlikte hem becerilerini geliştirdiklerini hem de eğlenerek, kaynaştıklarına dikkat çeken Erzeybek, etkinlik sonrasında ise bir değerlendirme yapıldığının altını çizdi.Öğretim Görevlisi Erzeybek, etkinlik sonunda yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan geribildirimin öğrencilere sunulduğunu belirterek, “Öğrencilerin mesleğe atılmadan önce işin zorluklarını öngörebilme, iletişimin ne kadar önemli olduğunu kavrama, ekibin uyumlu bir şekilde çalışması sonucunda istenilen sonuca arzulanan zamanda ulaşılmasının mümkün olduğunu fark etme gibi kazanımları deneyimleyerek öğrendiler” ifadesini kullandı.