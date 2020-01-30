UKÜ, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini ağırladı

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü son sınıf öğrencileri, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne (UKÜ) teknik gezi düzenledi.

Gezi kapsamında Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Elektrik - Elektronik Bölümü öğrencileri iki farklı grup olarak Mühendislik Fakültesi, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nü yakından tanıma fırsatı buldular.

Lise son sınıf öğrencilerinden oluşan ilk grup, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nü ziyaret ederek, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgay Karanfiller tarafından bölüm hakkında bilgi aldılar.

Bölüm tanıtımı sonrasında

Öğretim Görevlisi Hüseyin Gökalp tarafından misafir öğrencilere Robotik kodlama ve faydaları hakkında bilgi verilerek, öğrencilere trafik lambasının çalışma mantığı uygulamalı olarak gösterildi.

Teknik gezinin ikinci grubu ise Bilim ve Teknoloji Merkezi binasını ziyaret ederek, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Kamil Yurtkan ve Yrd. Doç. Dr. Moein Jazeyeri yönetiminde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından yapılan “akıllı otopark sistemi, mini sumo robotu ve uzaktan kumandalı robot” projeleri hakkında bilgi aldılar.

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Moein Jazeyeri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Bölümleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Misafir öğrenciler ayrıca, Elektrik-Elektronik Devreleri Laboratuvarı, Kontrol Robotik Uygulama Laboratuvarı, Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Laboratuvarı, Dijital Elektronik ile Haberleşme Laboratuvarı’nı yakından inceleme fırsatı buldular.

Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Müslüm Pamuk ise öğrencilere asenkron motorunun çalıştırılmasına dair bir deney yaparak, deney setinde yer alan gerilim ve akım gibi verilerin analizleri konusunda bilgi verdi.