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UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK Akreditasyon Sertifikası sahibi oldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinin Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından hazırlanan Akreditasyon Sertifikaları UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri tarafından bölüm başkanlarına verildi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:35
UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi SABAK Akreditasyon Sertifikası sahibi oldu
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Sertifika takdimi sırasında konuşan Nadiri, “Bu bölümlerin akreditasyonu Sağlık Bilimleri alanında üniversitemizde verilen eğitim kalitesinin yükseltilmesinde önemli bir adımdır. Kalitenin daha da ileriye taşınması için her türlü desteği vereceğiz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Nadiri, söz konusu süreç içerisinde pandeminin devam ettiğini hatırlatarak, “Pandemiyi lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum. “Bilimsel, bağımsız kuruluşların bu konuda yapmış olduğu değerlendirmeler bizim için önemli” dedi.

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Sonucun kendileri açısından gurur verici olduğunu dile getiren Nadiri, “Bu sonuç öğrencilerimiz açısından da önemli. Diplomalarında akreditasyon onayı taşımaları onları farklılaştıracaktır” şeklinde konuştu.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayhan Dağ bölümlerinin akredite olmasının yüksek standartları garanti etmesi ve sürekli geliştirerek kaliteyi arttırması açısından son derece önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özge Özalp ise akreditasyon sürecinin zorlu bir süreç olduğunu, ancak ekip halinde sistematik olarak çalıştıklarını ve bu önemli sertifikayı almaya hak kazandıklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
UKÜ Sağlık Bilimleri FakültesiSABAK Akreditasyon Sertifikası
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