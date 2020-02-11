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UKÜ saç bakımı ve güzellik hizmetleri programı, saç düzleştirme ve saç onarımı semineri düzenledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri Programı, saç düzleştirme ve saç onarımı konusunda seminer düzenledi.

UKÜ saç bakımı ve güzellik hizmetleri programı, saç düzleştirme ve saç onarımı semineri düzenledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri Programı, saç düzleştirme ve saç onarımı konusunda seminer düzenledi.

11 Şubat 2020 Salı 16:56
UKÜ saç bakımı ve güzellik hizmetleri programı, saç düzleştirme ve saç onarımı semineri düzenledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri Programı, saç düzleştirme ve saç onarımı konusunda seminer düzenledi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen seminerde, katılımcılara konunun uzmanları tarafından uygulamalı olarak saç düzleştirme ve saç onarımına dair güncel teknikler gösterildi. 

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Program Sorumlusu Vali Gjinali, kuramsal dersler yanı sıra eğitim ve öğretimin dışında en önemli misyonlarından birinin, öğrencileri sektör temsilcileri ile buluşturmak olduğunu kaydederek, bu etkinliğin, onların deneyim ve tecrübelerini öğrencilere aktararak, yeni çıkan ürün, teknoloji ve uygulama yöntemlerini tanıtmak amacıyla düzenlendiğini açıkladı.

Program Sorumlusu Gjinali, bu tür organizasyonlar aracılığıyla hem sektör temsilcilerinin öğrencileri tanımaları için ortam oluşturduklarını hem de öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarını öğrenmeleri için fırsat yakaladıklarını dile getirerek, her iki taraf için birlikte çalışabilme imkânı sağladıklarını kaydetti.

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Saç düzleştirme ve saçların onarımı uygulamasının sadece kadınların değil, son zamanlarda erkeklerin de başvurduğu bir yöntem olduğuna dikkat çeken Gjinali, “Başta öğrencilerimiz ve mezunlarımız olmak üzere, Kıbrıs kuaförlük sektörüne böyle bir eğitim verme ihtiyacı duyduk” dedi.

Seminere katılan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı birinci sınıf öğrencisi Melis Müjde, üniversitede gerçekleşen eğitimin son derece verimli ve eğitici bilgilerden oluştuğunu belirterek, “Uzman kuaförün kendi bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşması, bizi gelecek adına daha çok heveslendirerek, motive etmiştir” ifadesini kullandı.

Türkiye’de Mesleki ve Kişisel Gelişim Araştırma (MEGA) derneği kurucuları arasında yer alan İlker Yavrutürk, düzenlenen seminerde saç düzleştirme ve saç onarımında son trendleri katılımcılarla paylaşarak, onlarla birlikte uygulamalarda bulundu.

UKÜ Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri Programı tarafından düzenlenen etkinlikte, saç düzleştirme ve saç onarımı uygulamaları sonrasında, katılımcılara Program Sorumlusu Vali Gjinali tarafından katılım belgesi takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiUkü
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