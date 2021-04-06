UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Dünya Sağlık Günü ile Sağlık Haftası hakkında mesaj yayınladı

Sağlıklı yaşamın en önemli ve vazgeçilmez bir insan hakkı olduğunu bir kez daha bize hatırlatan bu hafta, toplumların temel yapı taşını oluşturan bireyin de sağlıklı olmasının sağlıklı toplumlar açısından gerekliliğini de ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda sağlık alanında bilgi, beceri ve çalışmalarıyla insan sağlığına hizmet eden sağlık çalışanları, gerek içinde yer aldıkları toplum gerekse dünya sağlığı açısından çok önemli bir hizmet yürütmektedirler. Son bir yılda yaşanan korona virüs salgını, sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının hayatımızda ne denli önemli bir yeri olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak bünyemizde bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu sayesinde nitelikli sağlık hizmetlerinin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla nitelikli insanlar yetiştirme görevimiz yanında, yürütülen araştırma faaliyetleriyle bilimsel gelişmelere de katkı koyma çabalarımız başarıyla devam etmektedir.

İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde virüsle mücadele edilmesi ve toplumumuzun sağlıklı bir geleceğe sahip olması için canlarını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürmekte olan tüm sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Gününü kutlar, sağlık hizmetlerinin yürütülmesindeki özverili gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım.