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UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Ankara’da “Kıbrıs’ta Son Söz” konferansına katıldı

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Ankara’da “Kıbrıs’ta Son Söz” konferansına katıldı

21 Eylül 2019 Cumartesi 12:24
UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Ankara’da “Kıbrıs’ta Son Söz” konferansına katıldı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Ankara’da düzenlenen ve açılış töreninde T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, T.C. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy’un konuşmacı olarak yer aldığı “Kıbrıs’ta Son Söz” başlıklı konferansın açılış oturum başkanlığını Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri yaptı.

Eski Müzakereci ve Müsteşar Ergün Olgun ile Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik’in panelist olarak yer aldıkları “Kıbrıs Müzakere Süreci ve Öngörülen Federal Ortaklık Hedefinin Gerçekleştirilmeme Nedenleri” başlıklı açılış oturumuna başkanlık yapan Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Rum kesiminin türlü engellemeleri ve ambargolarına rağmen yükseköğretimdeki projesiyle dünyada benzeri olmayan bir başarıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi ve askeri olduğu kadar ekonomik olarak da güçlenmesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgedeki gücüyle orantılı olduğunu aktaran Prof. Dr. Nadiri, KKTC’nin güvenliğinin Türkiye’den, Türkiye’nin güvenliğinin de KKTC’den yalıtılarak düşünülemeyeceğini kaydetti. Nadiri konuşmasında, bölgedeki doğalgaz rezervinin ortaya çıkarılması ve işletilmesine yönelik Rum kesiminin Türk tarafının haklarını görmezlikten gelerek uluslararası şirketlerle anlaşmalara girişmesinin sorunu daha da derinleştireceğini belirtti.

Ada’da kalıcı bir çözümün siyasal eşitlikle değil, egemen eşitlikle mümkün olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Halil Nadiri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Yüksek Öğretim kurumlarının bilgi üretimi yanı sıra bundan böyle bilişim sektörü ve katma değeri yüksek endüstriyel üretime de öncülük etmesi gerektiğini ifade etti.

Ankara’da gerçekleşen uluslararası konferansa, Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra Almanya ve İngiltere’den de bilim insanları ile siyasi aktörler katılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Halil NadiriKıbrıs’ta Son Söz
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