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UKÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi’ne kayıtlar başladı

UKÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi’ne kayıtlar başladı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:28
UKÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi’ne kayıtlar başladı

UKÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi’ne kayıtlar başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na kayıtlar başladı. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatoş Silman, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nın Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) onaylı olduğunu açıkladı.

Sertifika programında toplamda 10 dersin bulduğunu belirten Prof. Dr. Silman, programın birinci döneminde 7, ikinci döneminde ise 3 ders verildiğini bildirdi. Silman, öğretmen adaylarına yönelik öğretmenlik formasyonu kazandırmak için açılan program kapsamında Eğitim Bilimi’ne Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Psikolojisi, Sınıf Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Özel Öğretim Yöntemleri derslerinin yanı sıra iki adet de seçmeli dersin verildiğini sözlerine ekledi.

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Öğrenci adaylarının Eğitim Fakültesi’ne bağlı olmayan 4 yıllık bölümlerden mezun olması gerektiğini hatırlatan Silman, programa diploma ortalaması 2:00 olan KKTC vatandaşı öğrencilerin kayıt başvurusunda bulunabileceğinin de altını çizdi.

Prof. Dr. Silman, programda yer alan derslerin öğrenci merkezli anlayışla yapılandırıldığını aktararak, öğretmen adaylarının bilgiye ulaşabilen, araştırabilen, analitik düşünebilen, problem çözebilen ve bu anlayışı gelecekte öğrencilerine aktarabilen bireyler olarak yetiştirilmelerine önem verdiklerini vurguladı.

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