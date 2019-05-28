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UKÜ özel yetenek sınavı 31 Mayıs Cuma günü yapılıyor

UKÜ özel yetenek sınavı 31 Mayıs Cuma günü yapılıyor

28 Mayıs 2019 Salı 17:19
UKÜ özel yetenek sınavı 31 Mayıs Cuma günü yapılıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi özel yetenek ile öğrenci alan bölümler için Özel Yetenek Sınavı 31 Mayıs 2019, Cuma günü yapılıyor. Tercih edilen bölümlere bağlı olarak ‘çizim’ veya ‘parkur’ olmak üzere iki farklı alanda yapılacak sınavdan ilgili olana girerek  başarılı olan öğrencilere %100, %75 ve %50 oranlarında burs alma hakkı sağlanacak.

İletişim Fakültesi, Çizgi Film Tasarımı ve Animasyon Bölümü ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan çizim sınavı 31 Mayıs Cuma günü saat 14:00-17:00 saatleri arasında AS 106 ve AS 108 no’lu sınav merkezlerinde gerçekleşecek.   

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KKTC’nin ilk ve tek entegre spor kompleksi CIU Arena’da gerçekleştirilecek olan parkur sınavı ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından 31 Mayıs Cuma günü 10:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Aday öğrenciler toplam sınav süresi 2:30 saat olan parkur sınavına belirtilen saatler içerisinde katılım gösterebilecek.

Özel yetenek sınavlarına katılacak adayların sınava kimlik kartı fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf ile başvuruda bulunmaları ve sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

Özel Yetenek Sınavına katılacak adaylar 671 11 11 numaralı telefondan 2073 ya da 2084 dâhili hatlardan  veya üniversitenin www.ciu.edu.tr web adresinden ayrıntılı bilgi alabilirler.

Anahtar Kelimeler:
UKÜ özel Yetenek Sınavı
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