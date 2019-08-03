UKÜ öğrencilerine KKTC’nin en gelişmiş endüstriyel eğitim mutfağını sunuyor

UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, eğitim mutfağının 22 kişilik eğitim kapasitesine sahip olduğunu ve 150 metrekare alan üzerine kurulduğunu açıkladı. Mutfak içerisinde öğrencilerin kullanabilecekleri kıyafet değişim odaları ve duş olanakları da bulunduğuna dikkat çeken Uludağ, bu merkezin gastronomi alanında KKTC’deki en gelişmiş mutfak olacağının altını çizdi.

Doç. Dr. Uludağ, üretim binası içinde aynı zamanda bir adet restoranın da olacağını aktararak, öğrencilerin bu eğitim mutfağında üretecekleri ürünleri söz konusu restoranda satışa sunulabileceklerini kaydetti.

UKÜ Gastronomi öğrencilerinin açılacak eğitim mutfağı sayesinde sektörde çalışmaya başlamaları öncesinde uygulama yaparak, kendilerini geliştirme şansı yakalayacaklarını da dile getiren Uludağ, “Eğitim mutfağı tamamen endüstriyel profesyonel aletleri içeren ve birçok eğitim mutfağında bulunmayan ekipmanların (indüksiyon) yer aldığı bir üretim mutfağı olacak” dedi.

Doç. Dr. Orhan Uludağ, “Mutfağımızın yapımında sona gelirken, gerek alan bakımından gerekse de tasarım ve işlevsellik açısından adadaki en üst düzey üretim mutfaklarından biri olma özelliğini taşıyor” dedi. Doç. Dr. Uludağ, ayrıca söz konusu mutfakla Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Aşçılık bölümlerinin büyük bir gelişim kaydedeceğine inandığını da sözlerine ekledi.