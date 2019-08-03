banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99679
ALTIN
257.481
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7498
EURO
6.1647
Çek hırsızı yakalandı!
12 ÇEK YAPRAĞI KAYIP
Gazimağusa’da yasadışı bahis operasyonu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bostancı'da çek hırsızlığı!
BOSTANCI'DA ÇEK HIRSIZLIĞI!
Son dakika! Asgari ücret belli oldu
Son Dakika
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
banner307
Flaş Haber
Reşat Akar'ın acı günü
Kapat

UKÜ öğrencilerine KKTC’nin en gelişmiş endüstriyel eğitim mutfağını sunuyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri yeni akademik döneme tam tescilli endüstriyel eğitim mutfağı ile başlıyor.

UKÜ öğrencilerine KKTC’nin en gelişmiş endüstriyel eğitim mutfağını sunuyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri yeni akademik döneme tam tescilli endüstriyel eğitim mutfağı ile başlıyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:17
UKÜ öğrencilerine KKTC’nin en gelişmiş endüstriyel eğitim mutfağını sunuyor

UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, eğitim mutfağının 22 kişilik eğitim kapasitesine sahip olduğunu ve 150 metrekare alan üzerine kurulduğunu açıkladı. Mutfak içerisinde öğrencilerin kullanabilecekleri kıyafet değişim odaları ve duş olanakları da bulunduğuna dikkat çeken Uludağ, bu merkezin gastronomi alanında KKTC’deki en gelişmiş mutfak olacağının altını çizdi.

banner317
Doç. Dr. Uludağ, üretim binası içinde aynı zamanda bir adet restoranın da olacağını aktararak, öğrencilerin bu eğitim mutfağında üretecekleri ürünleri söz konusu restoranda satışa sunulabileceklerini kaydetti.

UKÜ Gastronomi öğrencilerinin açılacak eğitim mutfağı sayesinde sektörde çalışmaya başlamaları öncesinde uygulama yaparak, kendilerini geliştirme şansı yakalayacaklarını da dile getiren Uludağ, “Eğitim mutfağı tamamen endüstriyel profesyonel aletleri içeren ve birçok eğitim mutfağında bulunmayan ekipmanların (indüksiyon) yer aldığı bir üretim mutfağı olacak” dedi.

Doç. Dr. Orhan Uludağ, “Mutfağımızın yapımında sona gelirken, gerek alan bakımından gerekse de tasarım ve işlevsellik açısından adadaki en üst düzey üretim mutfaklarından biri olma özelliğini taşıyor” dedi. Doç. Dr. Uludağ, ayrıca söz konusu mutfakla Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Aşçılık bölümlerinin büyük bir gelişim kaydedeceğine inandığını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Ukü Endüstriyel Eğitim Mutfağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçakların havada bıraktığı beyaz çizgiler sanıldığından daha zararlı
Uçakların havada bıraktığı beyaz çizgiler sanıldığından daha zararlı
Kahvenin piyasa değeri düşerken bir fincan kahvenin fiyatı neden bu kadar yüksek?
Kahvenin piyasa değeri düşerken bir fincan kahvenin fiyatı neden bu kadar yüksek?
Engelli Farkındalığı Haftası çerçevesinde seminer düzenlendi
Engelli Farkındalığı Haftası çerçevesinde seminer düzenlendi
KKTC’de izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı
KKTC’de izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı
Türkiye ile KKTC arasındaki protokol TC Resmi Gazete'de
Türkiye ile KKTC arasındaki protokol TC Resmi Gazete'de
HAKSEN: “Asgari ücreti en düşük memur maaşına endeksleyin”
HAKSEN: “Asgari ücreti en düşük memur maaşına endeksleyin”
Halil Latif rüzgarı
Halil Latif rüzgarı
Yunanca ve Türkçe kursları ile çeviri atölyeleri tamamlandı
Yunanca ve Türkçe kursları ile çeviri atölyeleri tamamlandı
Hava durumu..
Hava durumu..
Türkiye, Rumların haydutluğuna geçit vermedi
Türkiye, Rumların haydutluğuna geçit vermedi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim