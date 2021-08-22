UKÜ Mimarlık Bölümü geleceğin mimarlarını bekliyor

UKÜ kampüsünün UI GreenMetric World University Rankings sıralamasında yer alan dünyanın önemli sürdürülebilir kampüslerinden biri olduğunu anımsatan Atakara, “Bu bağlamda dünyanın önemli sürdürülebilir kampüslerinden olan UKÜ, mimarlık öğrencisinin hem kişisel hem de mesleki eğitimine oldukça önemli katılar sağlıyor” dedi.

Doç. Dr. Atakara, tasarıma yönelik bilginin üretilmesinin, değerlendirilmesinin ve paylaşılmasının stüdyo sınırlarını aşan bir olgu olduğunu söyleyerek, “Kampüs içerisindeki bilgi ve teknoloji binası, öğrenci işlerini de barındıran öğrenci merkezi gibi özgün yapıların içerisinde mimarlık eğitimi almak ve yaşayarak öğrenmek olanaklarını UKÜ doğal olarak sunuyor” bilgisini paylaştı.

Deneyimleyerek öğrenme sürecinde laboratuvar olanaklarının da bu özgün yapıların bir parçası olarak sunulmasının eğitime ciddi boyutta katkı sağladığına işaret eden Atakara, “Bütün mimarlık okulları aynı ‘kalıp’ içinde ele alınmamalı, farklılaşmalı, kendi kimliğini oluşturmalıdır” dedi.

Doç. Dr. Atakara, “Atölyenin temel eğitim mekânı olduğu kabulüyle diğer bütün derslerin atölye merkezli bir mimarlık eğitimi üzerinde ele alındığı UKÜ Mimarlık Bölümü, yeni ve çağdaş laboratuvarları, sürdürülebilir kampüs anlayışı, alanında uzman geniş eğitim kadrosu ve özgün mimari yapıları ile öğrenme odaklı farklı bir yapıya sahiptir” şeklinde konuştu.

UKÜ Mimarlık Bölümü öğrenci ve mezunlarının katıldıkları birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri derecelere de dikkat çeken Atakara, ayrıca Mimarlık Bölümü olarak Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MIAK) tarafından verilen akreditasyon sertifikasına da sahip olduklarını sözlerine ekledi.