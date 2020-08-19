UKÜ lisansüstü kayıtları başladı

UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı farklı dillerde ve tezli/tezsiz olmak üzere toplam 95 Yüksek Lisans ve 29 Doktora programında 2020-2021 Akademik Yılı Güz dönemi başvuruları başladı.

Yüksek Lisans Programları

Yeni akademik dönemde başvuru kabul eden Yüksek Lisans programları şunlardır: Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Teknolojileri, Bitki Bilimi ve Teknolojileri, Biyomühendislik, Çevre Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ekonomi, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Farmakognozi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Grafik Tasarım, Hemşirelik, Hukuk, İç Mimarlık, İletişim ve Medya Çalışmaları, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İnşaat Mühendisliği, İşletme, Kamu Hukuku, Kimya, Klinik Psikoloji, Makine Mühendisliği, Medya ve İletişim Çalışmaları, Mimarlık, Muhasebe ve Finansman, Mühendislik Yönetimi, Okul Öncesi Eğitimi, Pazarlama Yönetimi, Pedagojik Formasyon, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Hizmet, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası Bankacılık ve Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Zihin Engelliler Öğretmenliği.

Doktora Programları

Başvuru kabul eden Doktora programları ise Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Eğitimi Yönetimi ve Planlanması, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Farmasötik Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hukuk, İletişim ve Medya Çalışmaları, İngilizce Öğretmenliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme, İşletme (Almanca), İş Sağlığı ve Güvenliği, Mimarlık, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İşletme Profesyonel Doktora Programı ve Sağlık Kurumları Profesyonel Doktora Programı’dır.

Öğretmenlere Çok Özel İndirimler

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görmek isteyen kamu ya da özel sektörde çalışan öğretmenlere yönelik özel indirim uygulamaları bulunuyor.

Adaylar, UKÜ web sayfasında yer alan www.ciu.edu.tr/akademik/enstituler adresinden formu doldurarak, 25 Eylül 2020 tarihine kadar online olarak başvuru yapabilecekler.

Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar 671 11 11 (2214) numaralı telefondan veya ciu-institute@ciu.edu.tr e-posta adresine yazarak, üniversite ile iletişime geçebilirler.