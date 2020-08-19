banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
473.331
DOLAR
7.3589
STERLİN
9.8269
EURO
8.7856
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Pilli: Ben de utandım!
Pilli: Ben de utandım!
banner355

UKÜ lisansüstü kayıtları başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Yüksek Lisans ve Doktora programlarına yeni uzmanlaşma alanları ekleyerek lisansüstü eğitimde kariyer fırsatı sunmaya devam ediyor.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:20
UKÜ lisansüstü kayıtları başladı
banner337
banner351

UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı farklı dillerde ve tezli/tezsiz olmak üzere toplam 95 Yüksek Lisans ve 29 Doktora programında 2020-2021 Akademik Yılı Güz dönemi başvuruları başladı.

Yüksek Lisans Programları

Yeni akademik dönemde başvuru kabul eden Yüksek Lisans programları şunlardır: Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Teknolojileri, Bitki Bilimi ve Teknolojileri, Biyomühendislik, Çevre Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ekonomi, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Farmakognozi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Grafik Tasarım, Hemşirelik, Hukuk, İç Mimarlık, İletişim ve Medya Çalışmaları, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İnşaat Mühendisliği, İşletme, Kamu Hukuku, Kimya, Klinik Psikoloji, Makine Mühendisliği, Medya ve İletişim Çalışmaları, Mimarlık, Muhasebe ve Finansman, Mühendislik Yönetimi, Okul Öncesi Eğitimi, Pazarlama Yönetimi, Pedagojik Formasyon, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Hizmet, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası Bankacılık ve Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Zihin Engelliler Öğretmenliği.

Doktora Programları

banner341
Başvuru kabul eden Doktora programları ise Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Eğitimi Yönetimi ve Planlanması, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Farmasötik Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hukuk, İletişim ve Medya Çalışmaları, İngilizce Öğretmenliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme, İşletme (Almanca), İş Sağlığı ve Güvenliği, Mimarlık, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İşletme Profesyonel Doktora Programı ve Sağlık Kurumları Profesyonel Doktora Programı’dır.

Öğretmenlere Çok Özel İndirimler

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görmek isteyen kamu ya da özel sektörde çalışan öğretmenlere yönelik özel indirim uygulamaları bulunuyor.

Adaylar, UKÜ web sayfasında yer alan www.ciu.edu.tr/akademik/enstituler adresinden formu doldurarak, 25 Eylül 2020 tarihine kadar online olarak başvuru yapabilecekler.

Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar 671 11 11 (2214) numaralı telefondan veya ciu-institute@ciu.edu.tr e-posta adresine yazarak, üniversite ile iletişime geçebilirler.

banner360
Anahtar Kelimeler:
UküLisanüstü Kayıtları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: "Toplum yeniden kaosa sürükleniyor!"
Erhürman: "Toplum yeniden kaosa sürükleniyor!"
GAÜ heyetinden, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’a ziyaret
GAÜ heyetinden, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’a ziyaret
KKTC'de ilk alkol aşısı
KKTC'de ilk alkol aşısı
Bafra bölgesi sakinlerinin dikkatine
Bafra bölgesi sakinlerinin dikkatine
Sucuoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamalar
Sucuoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamalar
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Bu politikaların modası geçmedi mi?
Bu politikaların modası geçmedi mi?
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim