UKÜ Kızılay Öğrenci Kulübü “Doğa İçin Sür” temalı etkinlik düzenledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde bulunan Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü’ne bağlı Kızılay Öğrenci Kulübü tarafından öğrencilere çevre duyarlılığı konusunda farkındalık kazandırmak adına “Doğa İçin Sür” adlı etkinlik düzenlendi.

UKÜ Kızılay Kulübü ve Kızılay Derneği ile birlikte “Doğa İçin Sür” adlı etkinlikte, Taşkent piknik alanı civarında temizlik yapıldı. Etkinlik çevreye duyarlı, bilinçli, yaşayan her canlıya değer veren bireylerle tanışmak ve diğer insanları da bu konuda bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Kulüp öğrencileri gözlemleme fırsatı buldukları Taşkent Piknik alanında, ayrıca oradaki görevlilerden Kıbrıs’a ait flora ve fauna ile birlikte Akdeniz bölgesinin doğal yapısı ve ekosistemi hakkında da bilgilendirildi.

UKÜ Kızılay Kulüp Başkanı Melis Tek etkinliğin amacına değinerek, Kızılay’ın sadece kan bağışı için değil, bütün konularda insanlara, hayvanlara ve doğaya yardımcı olduğunu göstermek istediklerini kaydetti. Kızılay Kulübü olarak etkinliği dünyayı ve insanları etkileyen çevre kirliliği, sağlık sorunları ile benzeri konularda farkındalık yaratılması adına düzenlediklerini aktaran Tek, bu tür projelerde yer almak, ya da projeler yaratmak, Kızılayın misyon ve vizyonuna uygun konularda seminerler düzenlemek ve bilgi paylaşım platformu oluşturmak istediklerini de açıkladı.

Tek, gönüllerin de yer aldığı etkinlikte proje kapsamında toplanan atıkların ilgili görevliler tarafından belirlenen atık merkezine götürüldüğünü de vurgulayarak, “Öğrencilerin Kızılay’a daha aktif katılımı olması konusunda teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu organizasyonda ayrıca bisikletlerimizle Taşkent Piknik Alanı’ndan UKÜ’ye geri dönüş yaparak, sağlıklı yaşama da vurgu yaptık” dedi.