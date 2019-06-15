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UKÜ-Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen seminerde “Kuzey Kıbrıs’ta Nüfus ve Siyaset” konusu irdelendi

UKÜ-Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen seminerde “Kuzey Kıbrıs’ta Nüfus ve Siyaset” konusu irdelendi

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:44
UKÜ-Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen seminerde “Kuzey Kıbrıs’ta Nüfus ve Siyaset” konusu irdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde yer alan Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi (CYPMED) “Kuzey Kıbrıs’ta Nüfus ve Siyaset” konulu seminer düzenledi. 
Semineri CYPMED’in konuğu olarak Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü’nde (Peace Research Institute Oslo, Cyprus Centre) kıdemli araştırmacı olarak çalışan Mete Hatay verdi. 1985 yılından bu yana siyasal analist ve ve bağımsız yazar olarak çalışan Mete Hatay, daha önce öğretim görevlisi olarak da çalıştığı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde yeniden bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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Seminer kapsamında, Mete Hatay, PRIO için hazırladığı ve 2018 yılında basılan ‘Kuzey Kıbrıs’ta Nüfus ve Siyaset’ isimli çalışması hakkında öğrencilere bilgi verdi. Osmanlı döneminden itibaren Kıbrıs’ta yaşanan nüfus hareketlerine tarihsel açıdan değinen Mete Hatay, konuşmasında istatistiki bilgilere de yer verdi. Mete Hatay, konuşmasında özellikle 1974 sonrası dönemde Kuzey Kıbrıs’a odaklanarak, Türkiye’den gelen göçmenlerin nüfus konusunun Kıbrıs müzakerelerinde de önemli bir parametre olduğunu kaydetti. Hatay, son zamanlarda ülke gündemini meşgul eden yeni bir nüfus sayımının gerekliliğine dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs’taki kayırmacı kültürün zaten içine kapanık ve yabancıya güven duymayan bir toplum olan Kıbrıslı Türkleri daha da ayrıştırdığının altını çizdi.  Kıbrıslı Türklerin, eğitim ya da iş için birçok ülkeden yabancıların adaya gelmesiyle değişen sosyolojik koşullara ayak uydurup çok kültürlülüğü benimsemekte zorluk yaşadıklarını aktaran Hatay, bunlara ek olarak Kıbrıs dışında yaşayan Kıbrıslı Türk diasporası hakkında da dinleyicileri bilgilendirdi. 

Öğretim üyeleri yanında çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen seminer, soru cevap bölümüyle son buldu.
 

Anahtar Kelimeler:
Ukü“Kuzey Kıbrıs’ta Nüfus Ve Siyaset”
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