UKÜ kampüsünü az enerji tüketimli, çevreye duyarlı binalar ile genişletiyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) büyümeye bağlı ihtiyaçlarına uygun nitelikte hizmet vermek amacıyla inşa edilen yeni bina yatırımlarını, kampüste yürütülen enerji verimliliği projeleri ile paralel olarak az enerji tüketen ve çevreye duyarlı bina olma özelliklerine sahip olarak gerçekleştiriyor. Binalar, çevre dostu enerji verimli olmalarının yanı sıra üniversite giderlerini düşüren, yenilikçi çözümleriyle de dikkat çekiyor.

Mevcut binalara entegre edilen otomasyon sistemleri hakkında bilgi veren Rektörlük Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şenol, binaları sürdürülebilir kampüs projesi kapsamında akıllı binalara dönüştürerek, enerjiyi daha verimli kullanan bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Şenol, bu çalışmalar kapsamında Çevik Uraz ile Bilim ve Teknoloji Merkezleri binalarında otomasyon sistemi uygulamasına gidildiğini belirterek, klima ve aydınlatma otomasyonu ile yıl içerisinde tüketilen elektrik enerji tüketiminin azaltılmasının hedeflendiğine dikkat çekti.

Şenol, “Bilim ve Teknoloji Merkezindeki klima ve aydınlatma otomasyonunun hayata geçirilmesi ile özel tasarlanmış güneş bacaları sayesinde bina içinde de doğal havalandırma yaratılarak, klima tarafından karşılanan iklimlendirme ihtiyacının en aza indirilmesi planlanmıştır” açıklamasında bulundu.

Mehmet Şenol, birinci etap çalışmalarının tamamlanması sonrasında yapılan ölçümlerde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla elektrik enerjisi tüketimde %10 düşüş olduğunun altını çizdi.

Sınıf ve ofis içlerinden alınan sıcaklık ile hava kalitesi gibi verilere dayanarak doğal havalandırma ile iklimlendirme sistemi arasındaki seçimi akıllı binadaki otomasyon sisteminin yapacağını dile getiren Şenol, böylelikle sınıflardaki iç hava kalitesi sürekli olarak denetlenip, konfor ortamının yükseltilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Yrd. Doç. Dr. Şenol, “Ayrıca ortam sıcaklığına göre devreye girecek klima sistemi sayesinde sadece gerekli durumlarda iklimlendirme sağlanarak, enerji maliyetleri daha da aşağıya çekilecektir” dedi.