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UKÜ Kampüs WiFi Alanını Genişletti

Teknolojiye ve teknolojinin kullanılmasına önem veren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), öğrencilerin laboratuvar, derslikler ve yurtların yanı sıra, kampüs genelindeki alanlardan da internete ve dijital kaynaklara kablosuz ve ücretsiz olarak erişebilmesi için yatırım çalışmalarını başlattı.

UKÜ Kampüs WiFi Alanını Genişletti

Teknolojiye ve teknolojinin kullanılmasına önem veren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), öğrencilerin laboratuvar, derslikler ve yurtların yanı sıra, kampüs genelindeki alanlardan da internete ve dijital kaynaklara kablosuz ve ücretsiz olarak erişebilmesi için yatırım çalışmalarını başlattı.

27 Ağustos 2019 Salı 19:30
UKÜ Kampüs WiFi Alanını Genişletti

UKÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Erbuğ Çelebi kampüs genelinde 60 farklı noktada ve geniş bir alanı kapsayacak şekilde yüksek kapasiteli WiFi erişim cihazları ile donatıldığını açıkladı. Öğrencilerin özellikle yoğun olarak bulunduğu alanlarda kapasite genişletme çalışmasına önem verdiklerini aktaran Çelebi,  “Öğrenci merkezleri, kantin, kafeterya, yurt ve bina holleri, yürüme yolları ile dersliklerin bulunduğu binalar eş zamanlı yoğun erişimi destekleyecek ve kesintisiz olacak şekilde kablosuz internet erişim kapsamına alındı” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Çelebi, her bir erişim noktasına aynı anda 512 kişinin (toplamda aynı anda 30.000 kişi) bağlanabileceğini belirterek, öğrencilerin ders portallarına, öğrenci bilgi sistemine ve internet üzerindeki diğer kaynaklara ücretsiz erişim fırsatı yakalayacaklarını açıkladı.

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Tesis edilen kablosuz ağ sisteminin kullanıcıların yer değiştirmeleri durumunda dahi bağlantılarının kopmamasını sağlayan WiFi Roaming özelliğinin bulunduğuna dikkat çeken Çelebi, bölgelerdeki yoğunluğa bağlı olarak sistemin yük dengeleme özelliğinin de mevcut olduğunu bildirdi. Çelebi, “Yedekli merkezi yönetim sistemi ile bu hizmet ortaya çıkabilecek teknik problemlere karşı da ek korumaya sahiptir” dedi.  

UKÜ’nün yazılım ve sunucu sistemlerine büyük önem verdiğini açıklayan Doç. Dr. Çelebi, kurum içinde kullanılan yazılımların %90’ının kendi bünyesinde geliştirildiğini ve her geçen gün sistemlerini geliştirmeye devam ettiğini bildirdi.

Çelebi, kullanıcılarına büyük kolaylıklar sunan yazılım sistemleri ile öğrencilerine daha kaliteli hizmet amacı taşıdıklarını aktararak, “ Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca kullanacakları yazılım sistemlerine ve internetteki diğer kaynaklara erişimini kolaylaştırmak için üniversite genelinde kablosuz ağ hizmetinin önemini bildiğimiz için, bu projeye öncelik verilmiştir” dedi.

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