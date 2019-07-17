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UKÜ Kadın Hentbol Takımı KKTC’yi temsilen Hırvatistan’a gidiyor

UKÜ Kadın Hentbol Takımı KKTC’yi temsilen Hırvatistan’a gidiyor

17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:25
UKÜ Kadın Hentbol Takımı KKTC’yi temsilen Hırvatistan’a gidiyor

UKÜ Kadın Hentbol Takımı KKTC’yi temsilen Hırvatistan’a gidiyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kadın Hentbol Takımı geçtiğimiz sezon elde ettikleri şampiyonlukları ile Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbolu Turnuvası’na gitmeye hak kazandılar.

UKÜ Kadın Hentbol Takımı KKTC’yi temsil etmek için 23 Temmuz tarihinde Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbolu Turnuvası’na gidecek.

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Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu (EUSA) ilk defa bu yıl faaliyet programına dâhil ettiği Plaj Hentbol şampiyonasını, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ile ortak düzenleyecek. Plaj Hentbol Şampiyonası,  24 Temmuz-27 Temmuz tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde gerçekleşecek.

UKÜ Spor İşleri Müdürlüğü Spor Müdür Vekili ve UKÜ Kadın Hentbol Takımı antrenörü Tarkan Kayaş, ‘UKÜ Kadın Hentbol Takımının organizasyonda yer almaktan gurur duyduklarını,  UKÜ Kadın Hentbol Takımı’nın çalışmalarını Kuzey Kıbrıs’ın en büyük spor kompleksi olan CIU Arena Spor Kompleksi’nde sürdürdüğünü kaydederek, “Amacımız KKTC’yi en iyi şekilde temsil ederek, ülkemize başarılı bir sonuçla dönmektir” şeklinde konuştu.

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