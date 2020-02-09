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UKÜ İngilizce Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrenci kabulleri başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde İngilizce Beslenme ve Diyetetik Bölümü için öğrenci kabulüne başladı.

UKÜ İngilizce Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrenci kabulleri başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde İngilizce Beslenme ve Diyetetik Bölümü için öğrenci kabulüne başladı.

09 Şubat 2020 Pazar 10:33
UKÜ İngilizce Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrenci kabulleri başladı

UKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi ve Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan, beslenme ve diyetetik biliminin, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, beslenme plan ve programlarını düzenleyen tek yetkili sağlık meslek alanı olduğunu kaydederek, “Amacımız bu alanda insan gücü yetiştirmek, çalışma ve araştırmalar ile toplumsal katkı sağlamak” dedi.

Bölüm eğitim ve öğretim programı hakkında bilgi veren Okan, eğitim öğretimin ilk aşamasında;

temel bilimler, sağlık ve idari bilimlerin, ikinci aşamasında ise tıbbi beslenme tedavisi, yiyecek-içecek sistemleri yönetimi, özel durumlarda beslenme ve toplum beslenmesi gibi alanlara ait dersler verileceğini kaydetti.

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Dr. Dyt. Okan, bölümün eğitim dilinin İngilizce olmasının avantajlarına dikkat çekerek, uluslararası platformlarda beslenme bilimini temsil edebilecek sağlık profesyonelleri yetiştirmenin önemini vurguladı.

Öğrencilerin, sınıflarda teorik derslerin yanı sıra, dönem projeleri, toplum sağlığı stajı, sektör-üniversite iş birliği içinde yapılan iş başı eğitimleri aracılığıyla kuramsal bilgilerine ek olarak, pratik alanda da tecrübe sahibi olacaklarını bildirdi.

Dyt. Okan, toplam 4 yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ile "Diyetisyen" unvanı almaya hak kazanacaklarını da aktardı.

Bölümün iş olanakları hakkında konuşan Okan, mezunların, yataklı ve ayakta tedavi kurumlarında, halk sağlığı kurumlarında, diyaliz merkezlerinde, enteral-parenteral beslenme, özel diyet polikliniklerinde, gıda sanayinde, aile sağlığı merkezlerinde, yaşlı bakımı ile spor merkezlerinde, eğitim ve araştırma kurumlarında, tedavi ve rehabilitenin yanında araştırmacı ve eğitmen olarak da hizmet verebileceklerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
UKÜ İngilizce Beslenme Ve Diyetetik Bölümü
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