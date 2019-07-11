UKÜ İletişim Fakültesi’nden basın günü kutlaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan Basın Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak, tüm basın kurumlarının ve çalışanlarının “11 Temmuz Basın Günü”nü kutladı.

Kıbrıs’ta yayımlanan ilk Türkçe gazete “Saded”in yayın hayatına başladığı 11 Temmuz’un “Basın Günü” olarak kutlandığını hatırlatan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçim, “Üniversitemiz UKÜ’nün de içinde bulunduğu Kuzey Kıbrıs’ta basın-yayın organlarınca kutlanan bu günü biz de kutluyoruz.” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da basının özgür çalışabilmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Seçim, asıl amacı “bilgilendirmek” olan medya çalışanlarının görevinin ne kadar önemli olduğunu toplumdaki herkesin ve her kesimin bildiğini söyledi.

Hikmet Seçim, Kıbrıs’ın İngiliz İdaresi döneminde Türkçe yayımlanan ilk gazete olma özelliğini taşıyan ve 11 Temmuz 1889 yılında basılan “Saded”in Ada’nın başlıca iki halkından biri olan Kıbrıslı Türkler’in sesini duyurmak amacıyla çıktığını anımsattı.

Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında başlayan anlaşmazlıklar sonucunda, Rumlar’ın Ada’yı Yunanistan’a bağlama çabasına dikkat çeken UKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim, bu anlaşmazlıkların zamanla çatışmalara dönüştüğünü ve sonunda Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını talep eden Rumlar’a karşı Kıbrıs Türk basınının tepki göstermeye başladığını da anlattı.

Prof. Dr. Seçim, Kıbrıs Türk basınının bugün de azimle Kıbrıs Türk kimliğini tanıtmak ve yaşatmak için yayınlarını yine aynı mücadele ruhu içinde sürdürdüğünü dile getirerek, iletişim fakültelerinde eğitim gören ve medya sektöründe çalışan herkesin basın gününü bir kez daha kutladı.